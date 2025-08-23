Parma, preso il terzino Britschgi dal Lucerna

Il Parma ha preso Sascha Britschgi, terzino classe 2006 del Lucerna: il giocatore è pronto per la sua prima esperienza in Italia

Nuovo rinforzo in casa Parma.

I gialloblù hanno preso Sascha Britschgi, terzino destro classe 2006 del Lucerna.

Dopo aver ufficializzato diversi acquisti nelle scorse settimane, dunque, la squadra di Cuesta chiude per un altro giovane.

Britschgi, come anticipato, gioca nel Lucerna: il terzino è cresciuto nel settore giovanile del club svizzero e ha giocato 4 partite in prima squadra nell’attuale stagione.