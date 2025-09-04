Parma, Balogh verso la Turchia: vicino il passaggio in prestito al Kocaelispor
Botond Balogh vicino al Kocaelispor in Turchia: cessione del Parma in prestito.
Il calciomercato in entrata è finito, ma quello in uscita è ancora vivo per alcune squadre di Serie A. Una di queste è il Parma, che cerca di puntellare la propria rosa con le ultime cessioni.
Una di queste potrebbe essere quella di Botond Balogh, difensore centrale classe 2002.
Il giocatore, infatti, è vicino al passaggio in prestito al Kocaelispor, club turco.
Nella scorsa stagione, Balogh ha collezionato 29 presenze con la maglia gialloblù, sotto la guida di Fabio Pecchia prima e di Cristian Chivu poi.