PAOK, preso il classe 2007 Sarris dal Modena: a breve la firma

Il PAOK Salonicco, società che gioca nella prima divisione greca, ha preso il centrocampista Ioannis Sarris del Modena

Il PAOK Salonicco ha definito l’acquisto di Ioannis Sarris, centrocampista classe 2007 del Modena.

Sarris era arrivato al Modena nel 2023 dall’AEK Atene ed era stato aggregato all’Under 17.

Ora si trasferisce a titolo definitivo al PAOK, in Grecia.

Oggi, lunedì 22 gennaio, la firma sul contratto.

Dopo aver prolungato il proprio contratto con il Modena ad agosto nel 2025, è tempo per una nuova avventura per Ioannis Sarris. Centrocampista greco classe 2007, ha già collezionato 11 presenze questa stagione in Serie B, arricchite da 1 gol e 1 assist.

Giocatore che può ricoprire tante zone della metà campo, che predilige agire nelle zone più arretrate del campo, da mediano. Alto più di un metro e novanta, fa della struttura fisica e delle doti atletiche i suoi punti di forza.