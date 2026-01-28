Panathinaikos, chiesto Gallo al Lecce: muro dei giallorossi

Il Panathinaikos ha chiesto Antonino Gallo al Lecce, ma il club salentino ha fatto muro: è un giocatore importante per la corsa salvezza

Il Lecce ha messo in chiaro la sua posizione con il Panathinaikos: il club greco ha chiesto Antonino Gallo ai giallorossi, che però hanno fatto muro sulla sua partenza.

Il terzino è un giocatore importante per la corsa salvezza dei salentini, che perciò non vogliono privarsene.

Il contratto di Gallo è in scadenza, ma il Lecce ha intenzione di prolungarlo esercitando l’opzione per rinnovarlo fino al 2027.

Fin qui il terzino giallorosso ha giocato tutte le gare del campionato, partendo dalla panchina solo in tre occasioni.