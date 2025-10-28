Questo sito contribuisce all'audience di

Panathinaikos, Giancarlo Romairone in lizza per il ruolo di direttore sportivo

Redazione 28 Ottobre 2025
Giancarlo Romairone (IMAGO)

Il Panathinaikos è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: in lista anche l’ex Bari e Triestina Giancarlo Romairone

Dopo aver ingaggiato Rafa Benitez come allenatore, il Panathinaikos sta cercando un nuovo direttore sportivo.

I nomi in lista sono diversi, e tra questi c’è anche l’italiano Giancarlo Romairone.

Fino a pochi mesi fa collaboratore di Fabiani nell’area tecnica della Lazio, ecco che l’ex ds — tra le altre — di BariTriestinaChievo potrebbe provare una nuova esperienza all’estero.

Il club di Atene va quindi verso una vera e propria rivoluzione: dopo l’arrivo di Bentiez al posto di Kontis, ecco che ora il Panathinaikos cerca anche un nuovo direttore sportivo

Il feeling tra Benitez e i ds italiani

Un vantaggio per Romairone potrebbe essere legato proprio alla presenza dell’ex allenatore di LiverpoolInterNapoli e non solo.

Benitez in carriera ha già lavorato con dei direttori sportivi italiani come Pederzoli ai tempi dei Reds o Filippo Fusco. La società sta comunque valutando diversi profili in attesa di scegliere quello più adatto.