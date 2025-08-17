Panathinaikos, Calabria: “Sono felice di questa nuova avventura”

Davide Calabria è pronto per l’avventura al Panathinaikos: il terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta greca

Davide Calabria è pronto per l’avventura al Panathinaikos. Il terzino è reduce dall’esperienza al Bologna, con cui ha raccolto 11 presenze e la vittoria della Coppa Italia.

All’arrivo in Grecia, Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni. Come riportato dalla Gazzetta greca, il terzino ha esordito dicendo: “Sono davvero felice di essere qui e di iniziare una nuova avventura. Ringrazio di cuore il presidente, la dirigenza e i tifosi del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Così ho deciso di venire qui e voglio essere all’altezza delle aspettative“.

Il classe 1996 ha proseguito dicendo: “Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese, una nuova avventura. Sono pronto per questo. Mi sono preparato per poter tornare con un’altra squadra e con la giusta determinazione. Inoltre, sapevo e apprezzavo il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a lottare per vittorie e titoli“.

Calabria ha concluso così: “Vengo dal Milan, che aveva dei tifosi fantastici. Anche Bologna aveva tifosi molto calorosi, che ci hanno sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto calorosi e non vedo l’ora di presentarmi davanti a loro, sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile“.