Palermo, in arrivo Joronen: il portiere è in viaggio per sostenere le visite
Nuovo arrivo per il Palermo, che sta per accolgiere il portiere Jesse Joronen: in gioranta le visite mediche
Il Palermo continua a costruire la propria rosa per la prossima stagione.
In porta, i rosanero stanno per accogliere Jesse Joronen, classe 1993.
Il finlandese era rimasto svincolato dopo l’esperienza al Venezia e quella prima tra i pali del Brescia Calcio.
Pronto un contratto di un anno con opzione per il secondo, che diventa obbligo in caso di promozione. In giornata (giovedì 21 agosto) l’arrivo in città per le visite mediche.