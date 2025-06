Il Padova pensa a Christian Pastina: l’ex difensore del Benevento può essere un’occasione per il club biancorosso

Il Padova vuole rinforzare la sua rosa dopo il ritorno in Serie B. Il direttore sportivo Mirabelli sta pensando a diversi nomi, dopo aver avuto l’ok dalla proprietà per dare il via al mercato.

In particolare, il club veneto sta ragionando su Christian Pastina, difensore ex Benevento.

Il classe 2001 era stato squalificato per calcioscommesse, e aveva risolto il suo contratto con i giallorossi.

Pastina è pronto a tornare in campo e dunque può essere un’occasione per il Padova: Andreoletti ha già allenato il difensore proprio al Benevento e lo rivorrebbe anche in biancorosso.