Padova-Papu Gomez, contratto firmato. Venerdì le visite

L’argentino torna a giocare e riparte dalla Serie B

Il Papu a Padova è ora realtà. L’argentino ha firmato il contratto con il suo nuovo club.

Venerdì 11 luglio Gomez è atteso in città per le visite mediche. Poi, ci sarà l’ufficialità.

Gomez, dopo due anni dall’ultima volta, torna in campo. E lo farà in Serie B.

L’ultima partita per lui risale esattamente all’8 ottobre 2023 contro la Salernitana (Gomez vestiva la maglia del Monza).

Non solo Papu: le altre trattative

In casa Padova l’ultima novità non è solo Papu Gomez. In arrivo Jonas Harder dalla Fiorentina e Lorenzo Villa dalla Juventus.

La trattativa per Luca Di Maggio dell’Inter, invece, è in stand-by perché i nerazzurri vorrebbero tenerlo per l’Under 23. Anche Baselli atteso per le visite mediche. Per il reparto esterni, in lista Ghiglione e Sala ma, per ora, i costi sono troppo alti.