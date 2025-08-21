Padova, Kevin Lasagna è arrivato in sede per le firme | FOTO e VIDEO

L’attaccante Kevin Lasagna è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Padova: l’arrivo in sede per le firme

È in arrivo un altro rinforzo per il Padova, che sta per accogliere l’attaccante Kevin Lasagna.

Il classe 1992 arriva dall’Hellas Verona dopo l’ultima esperienza in prestito al Bari.

Oggi, giovedì 21 agosto, l’italiano è arrivato in sede per le firme del contratto.

Dopodiché, sono attese l’ufficialità e l’annuncio per quella che sarà un’altra pedina di esperienza a disposizione nello scacchiere di Matteo Andreoletti.