Padova, in chiusura l’arrivo di Giovanni Giunti dal Perugia

Gianluca Di Marzio 19 Dicembre 2025
Giunti con la maglia del Perugia (Imago)
Il Padova sta chiudendo per l’arrivo di Giovanni Giunti, centrocampista classe 2005 di proprietà del Perugia: le ultime

È alle batutte finali l’affare che riguarda Padova e Perugia per Giovanni Giunti.

Il centrocampista classe 2005 era finito nel mirino del club di Serie B già da diversi mesi.

Ora la trattativa è giunta quasi alla conclusione, con il giovane giocatore che andrà così a rinforzare il reparto di metà campo della squadra allenata da Matteo Andreoletti.

Padova che, da neopromossa, occupa momentaneamente il nono posto in Serie B con 21 punti conquistati in 16 partite.

Padova, alle battute finali l’affare Giunti dal Perugia

Cresciuto nelle giovanili di Fano e Perugia, Giunti è un talentuoso centrocampista centrale di piede destro alto quasi un mentro e ottanta, che fa della presenza in ogni settore del campo uno dei suoi punti di forza.

In Serie C con la maglia del Perugia ha collezionato 16 presenze, quasi tutte da titolare. Trovando anche due volte la via del gol e un assist. Considerando anche le due presenze in Coppa, sono ben 1384 i minuti totali in campo dall’inizio di stagione. Il ragazzo a ottobre era stato nominato capitano del club, a dimostrazione della sua dedizione e del suo attaccamento alla maglia.