Padova, in chiusura l’arrivo di Giovanni Giunti dal Perugia

Il Padova sta chiudendo per l’arrivo di Giovanni Giunti, centrocampista classe 2005 di proprietà del Perugia: le ultime

È alle batutte finali l’affare che riguarda Padova e Perugia per Giovanni Giunti.

Il centrocampista classe 2005 era finito nel mirino del club di Serie B già da diversi mesi.

Ora la trattativa è giunta quasi alla conclusione, con il giovane giocatore che andrà così a rinforzare il reparto di metà campo della squadra allenata da Matteo Andreoletti.

Padova che, da neopromossa, occupa momentaneamente il nono posto in Serie B con 21 punti conquistati in 16 partite.

Padova, alle battute finali l’affare Giunti dal Perugia

Cresciuto nelle giovanili di Fano e Perugia, Giunti è un talentuoso centrocampista centrale di piede destro alto quasi un mentro e ottanta, che fa della presenza in ogni settore del campo uno dei suoi punti di forza.

In Serie C con la maglia del Perugia ha collezionato 16 presenze, quasi tutte da titolare. Trovando anche due volte la via del gol e un assist. Considerando anche le due presenze in Coppa, sono ben 1384 i minuti totali in campo dall’inizio di stagione. Il ragazzo a ottobre era stato nominato capitano del club, a dimostrazione della sua dedizione e del suo attaccamento alla maglia.