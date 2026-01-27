Padova, idea Caprari per l’attacco: valutazioni in corso

Il Padova pensa a Francesco Caprari per rinforzare l’attacco. I biancoscudati stanno valutando il profilo dell’attaccante

Il Padova pensa a Francesco Caprari per rinforzare l’attacco. I biancoscudati vogliono una pedina di qualità ed esperienza e, per questo motivo, ci sono valutazioni in corso sul giocatore del Monza.

In questa prima parte di stagione, l’attaccante classe ’93 ha raccolto 9 presenze tra Serie B e Coppa Italia. L’ex Sampdoria e Pescara tra le tante può essere il profilo giusto per la formazione allenata da Matteo Andreoletti.

Attualmente il Padova occupa il dodicesimo posto in classifica, con 25 punti in 21 partite. I biancoscudati sono reduci da due ko contro Mantova (1-2) e Sudtirol (3-0).

La formazione veneta è approdata in Serie B al termine della scorsa stagione, conclusa con la vittoria del girone A di Serie C dopo un testa a testa emozionate con il Vicenza.