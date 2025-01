Fiorentina, in uscita Christensen. Il giocatore verso il Paderborn

Il portiere ha giocato un totale di dieci partite con la maglia Viola

Mercato in uscita in casa Fiorentina. Oliver Christensen, portiere danese verso il Paderborn. Il club, che gioca nella 2. Bundesliga è un top team dove il classe 1999 può avere maggiore spazio per scendere in campo.

Il calciatore infatti, nella sua avventura italiana con la maglia viola ha giocato un totale di dieci partite. Quattro in Serie A, altrettante in Conference League e due in Coppa Italia.