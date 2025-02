Il diretto sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha commentato in un’intervista sui canali ufficiali del club il mercato dei rosanero

Nell’intervista, il direttore ha risposto a domande riguardanti diversi temi. Dai colpi in entrata, a quelli non arrivati, fino ad arrivare alla scelta di confermare Dionisi in panchina e il momento di stagione.

“Per prima cosa voglio ringraziare il City Football Group per il sostengono economico e strategico avuto nei nostri confronti, senza il quale non ci sarebbe stato questo tipo di mercato“, ha esordito Osti.

Che ha poi aggiunto: “Parliamo di ivestimenti onerosi, che speriamo possano farci fare il salto di qualità che cerchiamo“.

Palermo, le parole di Osti nell’intervista sul mercato

Il diretto sportivo ha commentato gli arrivi dell’attaccante Pohjanpalo e del portiere Audero in rosanero: “La trattativa con il Venezia è stata complicata. Ho sempre capito che il giocatore voleva vestire la nostra maglia e questo mi ha dato la forza di andare avanti nella trattativa. Sono felice sia qui. Per Audero abbiamo pensato di rafforzare un gruppo già forte, inserendo elementi di esperienza e spessore che ci possano portare avanti nel nostro percorso. Non ho rimpianti sul mercato, abbiamo una squadra competitiva“.

Per commentare poi le trattative per gli altri ruoli: “Non abbiamo ritenuto di avere altre necessità. La trattativa con Mazzitelli non è mai iniziata, non voleva venire. Io penso ci debbano essere più giocatori di qualità, in modo da aiutare l’allenatore nelle scelte“. E proprio sull’allenatore ha aggiunto: “Nella vita siamo sempre tutti sotto esame. Nel calcio si pretende sempre tutto subito. Abbiamo fatto pochi punti, ma da La Spezia inizierà un nuovo campionato ottenendo i risultati non ottenuti“. Per concludere: “La storia che stiamo evitando di andare in Serie A? Mi piaccono i film di fantascienza, ma non questi“.