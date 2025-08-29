Nottingham Forest, Savona in partenza: “Pronto per questa avventura”

Nicolò Savona è in partenza verso l’Inghilterra, destinazione Nottingham Forest: le parole del difensore

Nicolò Savona lascia la Juventus per approdare al Nottingham Forest, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

Il difensore italiano è già volato in Inghilterra dall’aeroporto di Linate verso Londra, dove si sposterà poi verso Nottinham per la firma del contratto (che durerà 6 anni).

Operazione da 13 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus, oltre a un 10% di percentuale sulla futura rivendita in favore dei bianconeri.

“Sono contento e pronto per questa sfida, mi dispiace lasciare la Juventus. Li ringrazio, tutto lo staff, i tifosi, per me sarà sempre casa. C’è lo stimolo di fare bene? Sicuramente. Non ho sentito nessun compagno italiano che è lì“, ha dichiarato il giocatore in partenza.

Anche Rouhi sull’asse Juventus-Marinakis

Dopo Douglas Luiz e Savona, potrebbe esserci una nuova intesa tra Evangelos Marinakis (proprietario di Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave) e la Juventus. Questa riguarda Rouhi, che potrebbe andare proprio al Rio Ave.

Il giocatore non ha ancora aperto alla destinazione, ma i club hanno iniziato a parlare per cercare di portare avanti la questione.