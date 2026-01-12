Caso Boga-Maffi: i calciatori chiedono la risoluzione del contratto

Il caso potrebbe rappresentare un precedente rilevante

Caos in casa Nizza. Jérémie Boga e Terem Moffi, infatti, hanno presentato una richiesta formale di risoluzione contrattuale.

La decisione è legata ai gravi episodi avvenuti dopo la sconfitta del club contro il Lorient del 30 novembre: in quell’occasione i due giocatori erano stati vittime di aggressioni fisiche da parte di alcuni tifosi nei pressi del centro di allenamento. A seguito di questi eventi, entrambi sono in stato di inabilità lavorativa da oltre sei settimane e, secondo i medici, non sono nelle condizioni fisiche e psicologiche per riprendere l’attività sportiva.

I legali dei giocatori hanno deferito il caso alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel, sostenendo che il club non abbia garantito un adeguato livello di sicurezza e non abbia adempiuto al proprio dovere di tutela nei confronti dei dipendenti, come previsto dal diritto del lavoro francese.

La commissione dovrà stabilire se il club possa essere ritenuto responsabile dell’impossibilità dei giocatori di tornare al lavoro e se vi sia stato un effettivo inadempimento contrattuale. Il caso potrebbe rappresentare un precedente rilevante in materia di responsabilità dei club nella tutela dell’integrità fisica e mentale dei calciatori, in particolare in situazioni di violenza da parte dei tifosi.