Buonanotte con il calciomercato
Tutte le principali trattative di calciomercato di venerdì 9 gennaio 2026
Serie A
ROMA
Raspadori ha aperto alla possibilità di salutare l’Atletico Madrid. I giallorossi attendono una risposta dall’ex Napoli per la giornata di domani, 10 gennaio. Il classe 2000 deciderà il suo futuro con la famiglia, consapevole che lo spazio all’Atletico Madrid è ridotto. Piace anche Schjelderup, in uscita dal Benfica. Il Manchester United continua a non aprire per Zirkzee a causa della situazione allenatore. Entra nel vivo la trattativa per Robinio Vaz. In difesa è stata presentata la prima per Radu Dragusin del Tottenham: si tratta di un prestito con diritto di riscatto
JUVENTUS
La priorità è sempre prendere in prestito un vice Yildiz: oltre a Chiesa, che il Liverpool non vuole lasciar partire a titolo temporaneo, piacciono Gudmundsson, Maldini e Carrasco, oggi all’Al-Shabab.
NAPOLI
Nuovi contatti per Ferguson qualora la Roma decidesse di risolvere il prestito con il Brighton. Interesse per Maldini in caso di apertura dell’Atalanta a cederlo in prestito. Per giugno interessa Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton
LAZIO
È arrivato il transfer per Kenneth Taylor: sarà a disposizione contro il Verona. Per il centrocampo previsti nuovi contatti per Giovanni Fabbian, ma resta viva l’ipotesi che porta ad Alex Tóth del Ferencvaros. Non ci sono i margini per Quinten Timber: definitivo il no del giocatore.
FIORENTINA
Possibile addio in vista per Pablo Marì, vicino all’Al Hilal. Intanto, i viola hanno accolto Brescianini, che si è sottoposto alle visite mediche di rito con il club viola prima dell’ufficialità: “Spero di ripagare la fiducia”. I viola continuano a seguire anche Giovanni Fabbian, per cui hanno chiesto informazioni. In uscita possibile l’addio di Simon Sohm, che piace alla Cremonese
MILAN
È stato il giorno della presentazione ufficiale di Niclas Füllkrug: “Voglio tornare ad alto livello”. Sempre più vicino il rinnovo di Maignan: mancano solo le commissioni agli agenti.
GENOA
Per l’attacco idea Zapata. Bento è ormai in dirittura: mancano solo gli aspetti formali e l’accordo verbale per far partire il giocatore in direzione Italia. Chieste informazioni alla Fiorentina per Nzola, che ha concluso la sua avventura con il Pisa. Norton-Cuffy piace all’Everton.
BOLOGNA
L’Everton segue Emil Holm.
CREMONESE
Si insiste per Luperto del Cagliari: i rossoblù non aprono alla sua partenza a causa dei tanti infortuni. Piace anche Marianucci, su cui c’è fiducia ma c’è anche la concorrenza del Torino. A centrocampo piace Sohm in prestito: la Fiorentina deciderà se farlo partire.
TORINO
L’obiettivo principale è Marianucci: testa a testa con la Cremonese. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.
LECCE
Raggiunto l’accordo per Sadik Fofana. Gandelman, intanto, è un nuovo giocatore giallorosso.
HELLAS VERONA
Ufficiali gli arrivi di Isaac dall’Atletico Mineiro e di Arthur Borghi dal Corinthians. Si cerca un portiere: l’idea è Turati del Sassuolo, altrimenti un profilo dall’Inghilterra.
PISA
Per l’attacco si pensa a Casper Tengstedt, ex Verona ora al Feyenoord.
UDINESE
Interessa moltissimo Cesar Inga, terzino sinistro dell’Universitario. Si ragiona su un acquisto in collaborazione con il Watford.
PARMA
Nuovi contatti per arrivare a Schjelderup: su di lui anche West Ham e Roma, che lo valuta come alternativa agli obiettivi principali in attacco. Ufficiale la cessione di Hernani al Monza
ATALANTA
Il club è disposto ad acquistare Raspadori a titolo definitivo. Domani il giocatore sarà con gli agenti per valutare tutte le proposte. In uscita, su Maldini ci sono Juventus, Lazio e Napoli
Serie B
- Monza, ufficiale il colpo Hernani: il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Parma.
- Spezia, ufficiale l’arrivo di Antonio Adamo: contratto fino al 30 giugno 2028.
- Spezia, contatti per Nzola: si cerca di limare la questione ingaggio
- Bari, ufficiali gli arrivi di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri in prestito dall’Inter.
- Carrarese, ufficiale l’arrivo di Antonio Troise: il centrocampista era svincolato.
- Sampdoria, ufficiale il trasferimento di Coubis all’ all’Universitatea Cluj.
- Reggiana, ufficiale l’arrivo di Belardinelli in prestito dall’Empoli.
- Venezia, sono le ore della chiusura dell’affare Ambrosino dal Napoli: prestito con rinnovo automatico in caso di promozione in A.
Estero
- L’Everon cerca un terzino destro: si valutano Holm del Bologna e Norton-Cuffy del Genoa
- Manchester City, ufficiale l’arrivo di Semenyo: ha firmato fino al 2031