buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di calciomercato di venerdì 9 gennaio 2026

Serie A

ROMA

Raspadori ha aperto alla possibilità di salutare l’Atletico Madrid. I giallorossi attendono una risposta dall’ex Napoli per la giornata di domani, 10 gennaio. Il classe 2000 deciderà il suo futuro con la famiglia, consapevole che lo spazio all’Atletico Madrid è ridotto. Piace anche Schjelderup, in uscita dal Benfica. Il Manchester United continua a non aprire per Zirkzee a causa della situazione allenatore. Entra nel vivo la trattativa per Robinio Vaz. In difesa è stata presentata la prima per Radu Dragusin del Tottenham: si tratta di un prestito con diritto di riscatto

JUVENTUS

La priorità è sempre prendere in prestito un vice Yildiz: oltre a Chiesa, che il Liverpool non vuole lasciar partire a titolo temporaneo, piacciono Gudmundsson, Maldini e Carrasco, oggi all’Al-Shabab.

NAPOLI

Nuovi contatti per Ferguson qualora la Roma decidesse di risolvere il prestito con il Brighton. Interesse per Maldini in caso di apertura dell’Atalanta a cederlo in prestito. Per giugno interessa Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton

LAZIO

È arrivato il transfer per Kenneth Taylor: sarà a disposizione contro il Verona. Per il centrocampo previsti nuovi contatti per Giovanni Fabbian, ma resta viva l’ipotesi che porta ad Alex Tóth del Ferencvaros. Non ci sono i margini per Quinten Timber: definitivo il no del giocatore.

FIORENTINA

Possibile addio in vista per Pablo Marì, vicino all’Al Hilal. Intanto, i viola hanno accolto Brescianini, che si è sottoposto alle visite mediche di rito con il club viola prima dell’ufficialità: “Spero di ripagare la fiducia”. I viola continuano a seguire anche Giovanni Fabbian, per cui hanno chiesto informazioni. In uscita possibile l’addio di Simon Sohm, che piace alla Cremonese

MILAN

È stato il giorno della presentazione ufficiale di Niclas Füllkrug: “Voglio tornare ad alto livello”. Sempre più vicino il rinnovo di Maignan: mancano solo le commissioni agli agenti.

GENOA

Per l’attacco idea Zapata. Bento è ormai in dirittura: mancano solo gli aspetti formali e l’accordo verbale per far partire il giocatore in direzione Italia. Chieste informazioni alla Fiorentina per Nzola, che ha concluso la sua avventura con il Pisa. Norton-Cuffy piace all’Everton.

BOLOGNA

L’Everton segue Emil Holm.

CREMONESE

Si insiste per Luperto del Cagliari: i rossoblù non aprono alla sua partenza a causa dei tanti infortuni. Piace anche Marianucci, su cui c’è fiducia ma c’è anche la concorrenza del Torino. A centrocampo piace Sohm in prestito: la Fiorentina deciderà se farlo partire.

TORINO

L’obiettivo principale è Marianucci: testa a testa con la Cremonese. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

LECCE

Raggiunto l’accordo per Sadik Fofana. Gandelman, intanto, è un nuovo giocatore giallorosso.

HELLAS VERONA

Ufficiali gli arrivi di Isaac dall’Atletico Mineiro e di Arthur Borghi dal Corinthians. Si cerca un portiere: l’idea è Turati del Sassuolo, altrimenti un profilo dall’Inghilterra.

PISA

Per l’attacco si pensa a Casper Tengstedt, ex Verona ora al Feyenoord.

UDINESE

Interessa moltissimo Cesar Inga, terzino sinistro dell’Universitario. Si ragiona su un acquisto in collaborazione con il Watford.

PARMA

Nuovi contatti per arrivare a Schjelderup: su di lui anche West Ham e Roma, che lo valuta come alternativa agli obiettivi principali in attacco. Ufficiale la cessione di Hernani al Monza

ATALANTA

Il club è disposto ad acquistare Raspadori a titolo definitivo. Domani il giocatore sarà con gli agenti per valutare tutte le proposte. In uscita, su Maldini ci sono Juventus, Lazio e Napoli

Serie B

Monza, ufficiale il colpo Hernani : il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Parma.

: il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Parma. Spezia, ufficiale l’arrivo di Antonio Adamo : contratto fino al 30 giugno 2028.

: contratto fino al 30 giugno 2028. Spezia, contatti per Nzola : si cerca di limare la questione ingaggio

: si cerca di limare la questione ingaggio Bari, ufficiali gli arrivi di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri in prestito dall’Inter.

e Giacomo in prestito dall’Inter. Carrarese, ufficiale l’arrivo di Antonio Troise : il centrocampista era svincolato.

: il centrocampista era svincolato. Sampdoria, ufficiale il trasferimento di Coubis all’ all’Universitatea Cluj.

all’ all’Universitatea Cluj. Reggiana, ufficiale l’arrivo di Belardinelli in prestito dall’Empoli.

in prestito dall’Empoli. Venezia, sono le ore della chiusura dell’affare Ambrosino dal Napoli: prestito con rinnovo automatico in caso di promozione in A.

Estero

L’ Everon cerca un terzino destro: si valutano Holm del Bologna e Norton-Cuffy del Genoa

cerca un terzino destro: si valutano del Bologna e del Genoa Manchester City, ufficiale l’arrivo di Semenyo: ha firmato fino al 2031