Buonanotte con il calciomercato
Tutte le trattative di calciomercato di Serie A, Serie B ed estero di sabato 31 gennaio 2026
Serie A
Atalanta
È quasi fatta per la cessione di Ademola Lookman all’Atletico Madrid.
Bologna
Fatta per Immobile al Paris FC: il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di domenica 1 gennaio.
Cremonese
Ufficiale l’arrivo di Youssef Maleh dal Lecce. Operazione in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
Genoa
Ufficiale il riscatto di Leo Østigård dal Rennes. Per l’attacco si prova per Bakambu del Real Betis: manca l’ok del giocatore.
Inter
Fatta per Massolin: il trequartista classe 2002 rimarrà in prestito al Modena fino a fine stagione. L’Al-Ittihad non ha aperto per Diaby: affare definitivamente saltato. Su Curtis Jones c’è il problema del rinnovo di contratto: questa situazione blocca l’uscita di Frattesi. Ancora qualche spiraglio per l’arrivo di Ivan Perisic, ma solo in prestito oneroso
Juventus
Adin Licina è arrivato all’aeroporto di Torino.
Lazio
Definitivamente saltato il trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd: i due club non sono riusciti a depositare in tempo il contratto del giocatore. Ufficiale l’arrivo di Adrian Przyborek dal Pogon Szczecin.
Lecce
Kouassi va in prestito al Laval in Ligue 2. Ceduto Youssef Maleh alla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni
Milan
Jean-Philippe Mateta bloccato dal Crystal Palace: nonostante l’accordo con i rossoneri, il club inglese deve ancora trovare un sostituto. Fatta per Alphadjo Cissè del Verona: il giocatore terminerà la stagione in prestito al Catanzaro. Preso il talento classe 2007 Yahya Idrissi a titolo definitivo dal Chelsea: contratto di 4 anni e mezzo. Ufficiale il rinnovo di Mike Maignan fino al 2030 con opzione per il 2031.
Napoli
Si conte di chiudere per Alisson Santos in modo tale da farlo arrivare in città. Dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, i profili valutati sono Juanlu Sanchez e Zappa.
Parma
Arriva Mayson Mena Martinez, attaccante esterno classe 2009 dalla Langhiranese Valparma.
Pisa
Esonerato Alberto Gilardino, è arrivata anche l’ufficialità del club. Nei primi colloqui si valutano i nomi di Giampaolo e D’Aversa
Roma
Più vicino Brayan Zaragoza: contatti continui con il Bayern Monaco per farlo arrivare.
Torino
Ufficiali gli arrivi di Marianucci, Prati e Kulenovic. Bloccato l’arrivo di Jappert: manca il via libera del Barracas Central. Bloccato anche il trasferimento di Callum Olusesi dopo le visite mediche. Ufficiale l’interruzione del prestito di Ngonge con il Napoli: lo aspetta l’Espanyol
Sassuolo
Contatti positivi con la Juventus per Pedro Felipe. Interesse per Yukhym Konoplya, terzino destro dello Shakhtar Donetsk: il suo nome è in lista come quello di Festy Ebosele.
Udinese
Mlacic è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche. Rifiutata la prima offerta per Bendeguz Bolla dal Rapid Vienna.
Verona
Valutazioni nella notte su Paolo Zanetti: l’allenatore è ora a forte rischio esonero.
Serie B
- Avellino, previsto per oggi l’arrivo in città di Andréa Le Borgne.
- Bari, chiuso Odenthal in prestito secco
- Juve Stabia, si spinge per Alvin Okoro, in prestito alla Juventus Next Gen dal Venezia.
- Juve Stabia, arriva in prestito con diritto di opzione Kassama dal Trento.
- Juve Stabia, si avvicina Daniel Perin: il classe 2007 potrebbe poi rimanere in prestito al Treviso.
- Pescara, risoluzione anticipata del prestito di Tommaso Corazza.
- Sampdoria, ipotesi Andrea Giorgini della Juve Stabia per la difesa.
- Sampdoria, possono lasciare Genova Barak (in prestito dalla Fiorentina), Depaoli (su di lui c’è il Palermo), Altare (in prestito dal Venezia) e Vulikic.
- Sampdoria, oggi si chiude lo scambio Bellomo-Soleri con il Bari.
- Spezia, apertura di Nagy al Ferencvaros.
Estero
- Crystal Palace, bloccato Jean-Philippe Mateta: non è ancora stato trovato il sostituto.
- Paris FC, previste oggi le visite mediche per Ciro Immobile: arriva dal Bologna.
- Atletico Madrid, in chiusura l’arrivo di Ademola Lookman dall’Atalanta. Operazione da 36 milioni più 4 di bonus.