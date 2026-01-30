Buonanotte con il calciomercato

Il riepilogo di tutte le trattative di calciomercato di Serie A, Serie B ed estero di venerdì 30 gennaio

Serie A

Milan

I rossoneri hanno accelerato per Jean-Philippe Mateta. L’obiettivo è di chiudere nelle prossime ore per l’attaccante francese. Milan che continua a lavorare anche per la difesa, i primi nomi sono: José Gimenez dell’Atletico Madrid e Axel Disasi del Chelsea. Nkunku intanto ha deciso di restare al Milan nonostante il possibile arrivo di Mateta. Per il futuro, i rossoneri si sono inseriti anche per il giovane 2006 Alphadjo Cissé, di proprietà dell’Hellas Verona. Maignan nella giornata di sabato 31 gennaio, firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 2031.

Napoli

Si avanza per Alisson Santos: operazione in prestito con diritto di riscatto ma lo stop della trattativa tra Fenerbahce e Atalanta per Lookman ha portato gli azzurri a tornare su Sulemana su cui resta vigile anche la Roma.

Inter

Continuano i contatti con l’Al-Ittihad per Diaby, il calciatore spinge per tornare a giocare in Champions League. Si continua per cercare di avere il via libera del fondo Pif. Contatti anche con il Liverpool per Curtis Jones, il giocatore ha dato l’ok e il suo arrivo in prestito sbloccherebbe il passaggio di Frattesi al Nottingham Forest.

Atalanta

Stop alla trattativa con il Fenerbahce per Ademola Lookman. Ora sarà da capire se ci sarà un rilancio da parte dell’Atletico Madrid. La sua eventuale permanenza a Bergamo, riaprirebbe la possibile cessione di Sulemana su cui restano vigili Napoli, soprattutto, e Roma.

Bologna

Si lavora con la Juventus a uno scambio tra Holm e Joao Mario. Immobile lascia il club dopo sei mesi: lo aspetta il Paris Fc in Ligue 1, contratto fino al 2027.

Lazio

In caso di uscita di Romagnoli, i biancocelesti sono molto vicini a Diego Leite dell’Union Berlino. Il classe ’99 è in scadenza di contratto, il prezzo del cartellino è fissato a 2,5 milioni di euro.

Torino

A sorpresa arriva Luca Marianucci dal Napoli: operazione in prestito secco. Ufficiale l’arrivo di Matteo Prati dal Cagliari. I granata stanno, inoltre, formalizzando l’arrivo di Olusesi dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto (il giocatore ha già svolto le visite mediche) e hanno trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria per Sandro Kulenovic. Per la difesa, continuano i contatti per Jappert, il difensore non è alternativo a Marianucci.

Sassuolo

Accordo con il Marsiglia per Ulisses Garcia, difensore classe 1996 che arriverà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 2.5 e i 3 milioni di euro. Sempre con l’OM, è stato trovato l’accordo anche per Darryl Bakola, operazione a titolo definitivo da circa 10 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive anche per Pedro Felipe della Juventus. Chieste informazioni anche per Festy Ebosele, ex esterno dell’Udinese, oggi all’Istanbul Basaksehir.

Hellas Verona

Ufficiale l’arrivo di Sandi Lovric dall’Udinese e dell’attaccante Kieron Bowie dall’Hibernian.

Pisa

Ufficiale l’arrivo di Filip Stojilkovic a titolo definitivo.

Parma

Ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Nesta Elphege dal Grenoble.

Cremonese

Continuano i contatti con il Palermo per l’attaccante norvegese Dennis Johnsen.

Serie B

Modena: in chiusura l’arrivo di Giuseppe Ambrosino dal Napoli.

in chiusura l’arrivo di Giuseppe dal Napoli. Pescara: ufficiale il ritorno di Lorenzo Insigne. Per il centrocampo è fatta per Acampora del Benevento

ufficiale il ritorno di Lorenzo Per il centrocampo è fatta per Acampora del Benevento Monza: ufficiale l’arrivo di Patrick Cutrone.

ufficiale l’arrivo di Patrick Avellino: è fatta per Le Borgne del Como. Si lavora anche al ritorno di Lorenzo Sgarbi , operazione in scambio con Alessandro Milani.

è fatta per del Como. Si lavora anche al ritorno di Lorenzo , operazione in scambio con Alessandro Padova : è fatta per Caprari, Di Mariano e Giunti. Preso anche Siletti dell’Altamura, il giocatore resterà in serie c fino a giugno.

: è fatta per Preso anche dell’Altamura, il giocatore resterà in serie c fino a giugno. Carrarese: ufficiale l’arrivo in prestito di Rouhi dalla Juventus.

ufficiale l’arrivo in prestito di dalla Juventus. Reggiana: in chiusura l’arrivo di Benali. Ufficiale l’arrivo del portiere Cardinali a titolo definitivo.

in chiusura l’arrivo di Ufficiale l’arrivo del portiere a titolo definitivo. Sampdoria: ufficiale l’arrivo di Cicconi in prestito con obbligo di riscatto dal Modena.

ufficiale l’arrivo di in prestito con obbligo di riscatto dal Modena. Spezia: ufficiale l’arrivo di Marco Ruggero.

Estero

Liverpool: chieste informazioni per Denzel Dumfries dopo l’infortunio di Frimpong.

chieste informazioni per Denzel dopo l’infortunio di Frimpong. Brighton: offerta per Obric dell’Atalanta under 23. I nerazzurri preferirebbero farlo restare in Italia.

offerta per dell’Atalanta under 23. I nerazzurri preferirebbero farlo restare in Italia. Al-Sadd: bloccato Masina in caso di mancato arrivo di Romagnoli.

bloccato in caso di mancato arrivo di Romagnoli. Besiktas: ufficiale l’arrivo di Kristian Asllani .

ufficiale l’arrivo di Kristian . Lille: Jhon Duran verso il club francese in prestito.

Jhon verso il club francese in prestito. Paris Fc: è fatta per Ciro Immobile dal Bologna, l’attaccante firmerà un contratto fino al 2027.

è fatta per Ciro dal Bologna, l’attaccante firmerà un contratto fino al 2027. Ferencvaros: si spinge per il ritorno in Ungheria di Adam Nagy.