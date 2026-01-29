Buonanotte con il calciomercato

Il riepilogo di tutte le trattative di calciomercato di Serie A, Serie B ed estero di giovedì 29 gennaio

Serie A

INTER

Si continua a lavorare per Ivan Perisic e Moussa Diaby. Il primo ha chiesto al PSV Eindhoven di lasciarlo partire ma il club olandese non ha ancora dato apertura. Stesso discorso per Diaby, che vuole l’Inter ma per cui si aspetta l’ok del fondo PIF, fondo proprietario dell’Al-Hittad. I nerazzurri si stanno avvicinando a Yanis Massolin del Modena, dove rimarrebbe in prestito fino alla fine della stagione. In uscita, Kristjan Asllani va al Besiktas in prestito con diritto di riscatto.

JUVENTUS

I bianconeri continuano a lavorare per l’attaccante. Se la priorità resta Randal Kolo Muani, il nome di Joshua Zirkzee è una possibile soluzione nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il ritorno del francese.

NAPOLI

Il Napoli si è inserito nella corsa per Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta, che ora è diventato una priorità. L’offerta è di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Non si molla Alisson Santos, per cui però lo Sporting chiede 4 milioni di prestito oneroso.

ROMA

A contendere Sulemana al Napoli c’è la Roma. In questa corsa a due, però, i giallorossi sono al momento indietro rispetto agli azzurri. Non arriverà, invece, Yannick Carrasco, come confermato da Massara prima della partita contro il Panathinaikos.

ATALANTA

Il futuro di Sulemana è legato a quello di Ademola Lookman. Infatti, l’Atalanta potrebbe non aprire alla sua partenza in attesa di capire le intenzioni del Fenerbahce per il nigeriano. Il club turco, infatti, è tornato su di lui e potrebbe presentare un’offerta importante. Piace all’estero anche Nicola Zalewski, per il quale ha chiesto informazioni il West Ham.

TORINO

A sorpresa, è stato bloccato l’arrivo di Tchoca dal Corinthians e quindi i granata hanno riaperto la pista che porta a Kevin Jappert, per il quale hanno presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate operazioni. Operazione che, se andasse in porto, sarebbe intorno ai 5 milioni (qui i dettagli). A centrocampo, invece, è fatta per l’arrivo di Matteo Prati in prestito oneroso dal Cagliari.

FIORENTINA

Non si sblocca la trattativa con Disasi, che non apre al trasferimento in Serie A. Il difensore del Chelsea preferisce continuare a giocare in Premier League.

LAZIO

Fissate le visite mediche di Adrian Przyborek, classe 2007 in arrivo dal Pogon Szszecin.

SASSUOLO

Fatta per l’arrivo di M’Bala Nzola, che è atteso in giornata. I neroverdi tornano anche su Pedro Felipe della Juventus per la difesa.

GENOA

Ufficiale l’arrivo del classe 2005 Amorim dall’Alverca. Su Jeff Ekhator ci sono gli occhi dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

PARMA

Ufficiale l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia in prestito con obbligo condizionato dal Venezia. Patrick Cutrone saluta e va al Monza, mentre si avvicina Zito Luvumbo in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari.

CAGLIARI

Accordo raggiunto per l’arrivo di Raterink, esterno classe 2006 del De Graafschap Arrivano anche due acquisti in prospettiva per i sardi, che hanno preso Francesco Beidi Gallea dal Lumezzane, dove il classe 2005 rimarrà in prestito fino a fine stagione, e Di Paolo dal Siracusa, con la stessa formula.

HELLAS VERONA

Accordo con l’Hibernian per l’arrivo a titolo definitivo di Kieron Bowie per 6 milioni di euro.

CREMONESE

In arrivo Youssef Maleh dal Lecce. Già fissate le visite mediche del centrocampista.

PISA

I toscani hanno il loro nuovo attaccante, Filip Stojilkovic, già arrivato in città per la fila. Giocherà insieme a Tramoni, col Presidente Corrado che ha chiuso alla sua cessione al Palermo, definendola una “telenovela di gennaio”.

Serie B

Il Pescara riaccoglie dopo 14 anni Lorenzo Insigne , che è arrivato in città e si è sottoposto alle visite mediche.

riaccoglie dopo 14 anni , che è arrivato in città e si è sottoposto alle visite mediche. Monza , è fatta per l’arrivo di Patrick Cutrone dal Parma.

, è fatta per l’arrivo di dal Parma. Padova , proprio dal Monza arriva Gianluca Caprari .

, proprio dal Monza arriva . Il Palermo spinge per Dennis Johnsen : contatti con la Cremonese nelle ultime ore.

spinge per : contatti con la Cremonese nelle ultime ore. La Sampdoria ha chiuso per l’arrivo dalla Carrarese di Manuel Cicconi , che in giornata sosterrà le visite mediche. Intanto, a proposito di visite, Di Pardo ha già sostenuto le sue.

ha chiuso per l’arrivo dalla di , che in giornata sosterrà le visite mediche. Intanto, a proposito di visite, ha già sostenuto le sue. Forcing del Modena per Giuseppe Ambrosino del Napoli. Gliozzi intanto è diretto verso l’ Avellino .

per del Napoli. intanto è diretto verso l’ . L’ Avellino conta di avere in giornata il via libera dal Como per Le Borgne .

conta di avere in giornata il via libera dal Como per . Per la difesa, la Juve Stabia ha chiuso per l’arrivo di Sheriff Kassama , di proprietà del Trento ma sin qui in prestito al Bari . Fatta anche per Manuel Ricciardi dal Cosenza. Per l’attacco si continua a lavorare per Cedric Gondo .

ha chiuso per l’arrivo di , di proprietà del Trento ma sin qui in prestito al . Fatta anche per dal Cosenza. Per l’attacco si continua a lavorare per . Fatta per un doppio rinforzo dell’ Empoli : Daniel Fila dal Venezia e Antonio Candela dallo Spezia.

: dal Venezia e dallo Spezia. Scambio di portieri della Reggiana col Cittadella: alla Reggiana va Matteo Cardinali , al Cittadella Gianluca Saro .

col Cittadella: alla Reggiana va , al Cittadella . Il Frosinone ha ricevuto un’offerta dal Celtic per Farès Ghedjemis . In caso di partenza, il nome per sostituirlo è quello di Bragantini del Mantova.

ha ricevuto un’offerta dal Celtic per . In caso di partenza, il nome per sostituirlo è quello di del Mantova. Ruggero ha sostenuto le visite mediche con lo Spezia, che attende il via libera del Sassuolo per sbloccare Skjellerup. Intanto, è ufficiale la cessione di Przemyslaw Wisniewski al Widzew Łódź.

Estero

Ufficiale il trasferimento di Timo Werner dal Lipsia al San José Earthquakes in MLS.

dal al in MLS. Ufficiale il passaggio in prestito di Diego Coppola dal Brighton al Paris FC .+

dal al .+ Dopo la doppietta al Real Madrid, Schjelderup rimane al Benfica, che gli vuole proporre il rinnovo.