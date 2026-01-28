Buonanotte con il calciomercato

Il riepilogo di tutte le trattative di calciomercato di Serie A, Serie B ed estero di mercoledì 28 gennaio

Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato, arricchita dall’incredibile turno di Champions League. Ecco tutte le trattative di mercoledì 28 gennaio.

INTER

La formazione nerazzurra fa sul serio per Moussa Diaby dell’Al-Ittihad. Le prossime 24/48 ore possono essere decisive per stabilire la fattibilità della trattativa. L’operazione che porta all’esterno francese non preclude il ritorno di Ivan Perisic. In uscita c’è Kristjan Asllani, molto vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Il club turco, l’Inter detentrice del cartellino e il Torino, dove il giocatore è in prestito, stanno risolvendo le pratiche formali per sbloccare la partenza di Asllani.

NAPOLI

Gli azzurri discutono uno scambio con il Bologna tra Pasquale Mazzocchi ed Emil Holm. Il terzino azzurro ha espresso la sua volontà di restare a Napoli.

JUVENTUS

I bianconeri non molla per Norton-Cuffy del Genoa. La squadra di Spalletti ha avuto un contatto con i rossoblù. Intanto, la Juve continua a crederci per Kolo Muani. L’idea è quella di un prestito secco.

ROMA

I giallorossi hanno chiesto informazioni all’Atalanta per Kamaldeen Sulemana.

GENOA

La squadra di Daniele De Rossi rinforza il centrocampo. Amorim ha firmato il suo contratto e nelle prossime ore sarà annunciato come nuovo giocatore rossoblù.

FIORENTINA

Entra nel vivo la trattativa per Axel Disasi del Chelsea. Le prossime 24/48 ore possono essere decisive per capire se si può chiudere.

LAZIO

È fatta per l’arrivo di Adrian Przyborek dal Pogon Szczescin. Il giocatore si trasferisce in biancoceleste per 4.5 milioni di euro, 2.5 milioni di bonus, oltre al 20% su una possibile futura rivendita.

COMO

Il Como ha scambiato i documenti con il Barcellona per l’arrivo di Andres Cuenca. Il difensore diventerà un nuovo giocatore del club biancazzurro a partire dal 1° luglio 2026, con il Barça che incasserà un indennizzo economico.

CAGLIARI

I rossoblù sono in chiusura per Othniël Raterink, terzino destro del De Graafschap. Tutto confermato per Francesco Beidi Gallea: oggi, 29 gennaio, le visite, poi la firma. Resterà al Lumezzane fino a fine stagione. Insieme a lui visite anche per Sebastiano Di Paolo in arrivo dal Siracusa.

LECCE

Il Panathinaikos ha chiesto informazioni per Antonino Gallo, ma i giallorossi hanno fatto muro. Il club salentino ha invece trovato l’accordo con il Nantes per la cessione di Kaba.

PARMA

Il club emiliano ha accolto Nesta Elphege dal Grenoble. L’attaccante è arrivato in città in serata

UDINESE

Si avvicina la partenza di Saba Goglichidze in prestito al Watford. Ufficiale la cessione di Brenner al Vasco da Gama.

SASSUOLO

In chiusura l’arrivo di Mbala Nzola dalla Fiorentina.

CREMONESE

Gli emiliani attendono l’ok definitivo per Marianucci.

PISA

I nerazzurri hanno trovato l’accordo per la cessione in prestito di Louis Buffon al Pontedera, in Serie C. Inoltre, il Pisa ha ricevuto un’offerta dal Palermo per Tramoni.

VERONA

Alphadjo Cissè è sempre più vicino al Psv. Gli olandesi sono pronti a investire 8 milioni sul giocatore, attualmente in prestito al Catanzaro. Manca solamente l’accordo tra Verona e Catanzaro per la risoluzione anticipata del prestito: i calabresi chiedono un milione e mezzo di euro di indennizzo, mentre l’offerta dei gialloblù è di 500mila euro.

SERIE B

Spezia – Non solo Ruggero – che eseguirà le visite mediche nelle prossime ore – i liguri hanno messo nel mirino anche Laurs Skjellerup. Il club ha avviato contatti concreti con il Sassuolo per chiudere l’operazione in tempi rapidi. Ufficiale l’arrivo di Bonfanti.

– Non solo Ruggero – che eseguirà le visite mediche nelle prossime ore – i liguri hanno messo nel mirino anche Laurs Skjellerup. Il club ha avviato contatti concreti con il Sassuolo per chiudere l’operazione in tempi rapidi. Ufficiale l’arrivo di Bonfanti. Padova – Previsti nuovi contatti col Monza per provare a chiudere l’arrivo di Gianluca Caprari. Vicino l’acquisto di Giunti del Perugia.

– Previsti nuovi contatti col Monza per provare a chiudere l’arrivo di Gianluca Caprari. Vicino l’acquisto di Giunti del Perugia. Palermo – Presentata un’offerta importante al Pisa per Matteo Tramoni. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, si attende la risposta dei nerazzurri

– Presentata un’offerta importante al Pisa per Matteo Tramoni. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, si attende la risposta dei nerazzurri Venezia – Ufficiale l’arrivo di Dagasso. Oggi, 29 gennaio, le visite di Lion Lauberbach. Contatti in corso per il terzino sinistro dello Zurigo, Calixte Junior Ligue. Trattativa in corso per circa 1,5/2 milioni di euro.

– Ufficiale l’arrivo di Dagasso. Oggi, 29 gennaio, le visite di Lion Lauberbach. Contatti in corso per il terzino sinistro dello Zurigo, Calixte Junior Ligue. Trattativa in corso per circa 1,5/2 milioni di euro. Sudtirol – Alessio Cragno si unisce alla squadra dalla lista degli svincolati.

– Alessio Cragno si unisce alla squadra dalla lista degli svincolati. Sampdoria – Fatta per Di Pardo dal Cagliari. Conti rinnova fino al 2030.

– Fatta per Di Pardo dal Cagliari. Conti rinnova fino al 2030. Empoli – Ufficiale l’arrivo di Romagnoli dalla Sampdoria. Sondato Fila del Venezia per l’attacci.

– Ufficiale l’arrivo di Romagnoli dalla Sampdoria. Sondato Fila del Venezia per l’attacci. Bari – Ufficiale l’acquisizione di Cavuoti in prestito dal Cagliari.

ESTERO

Chelsea, ufficiale la risoluzione del contratto di Raheem Sterling