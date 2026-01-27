Buonanotte con il calciomercato

Lorenzo Insigne con la maglia dell’Italia (Imago)

Il riepilogo di tutte le trattative di calciomercato di Serie A, Serie B ed estero di martedì 27 gennaio

Serie A

Inter

Ufficiale la cessione di Thomas Palacios all’Estudiantes de La Plata.

Napoli

Gli azzurri continuano a seguire Alisson Santos, che piace anche ad altre squadre. Il brasiliano ha dato l’ok al Napoli, che conta di poter superare la concorrenza.

Juventus

Proseguono i contatti per Kolo Muani: giovedì dovrebbe arrivare la risposta del Tottenham, dopo la quale – qualora dovesse essere positiva – inizierebbe la trattativa con il PSG. Nuova esperienza in prestito, invece, per Douglas Luiz: il brasiliano lascia il Nottingham Forest e torna all’Aston Villa.

Lazio

Giornata movimentata in casa Lazio: il club biancoceleste ha ufficializzato sia Motta che Maldini, oltre che la cessione di Mandas al Bournemouth. Intanto, per la fascia destra idea Arnau Martinez: ci sono stati primi contatti con il Girona. Arrivano inoltre conferme sul forte interesse per Adrian Przyborek, trequartista polacco del Pogon.

Arnau Martinez (IMAGO)

Sassuolo

I neroverdi hanno mostrato un interesse concreto per Ulisses Garcia, terzino sinistro del Marsiglia.

Cagliari

In chiusura l’arrivo di Beidi Gallea: il difensore classe 2005 rimarrà al Lumezzane fino a fine stagione.

Genoa

Accordo raggiunto con l’Alverca per l’acquisto di Amorim: il brasiliano arriva per 8 milioni più 2 di bonus.

Cremonese

Ufficiale l’arrivo di Milan Djuric dal Parma.

Parma

Emiliani scatenati: raggiunto l’accordo con la Fiorentina per Nicolussi Caviglia, così come con l’Inter per Franco Carboni. Entrambi i calciatori sono arrivati in città in serata e mercoledì mattina si sottoporranno alle visite mediche.

Hans Nicolussi Caviglia (IMAGO)

Torino

Nuovo rinforzo per Baroni: Tchoca è atterrato in Italia nella mattina di martedì. Intanto, sempre in difesa, Coco ha rinnovato fino al 2029 e piace anche Kumbulla. In chiusura, invece, il trasferimento di Ngonge all’Espanyol: operazione in prestito con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, con il belga che tornerà prima al Napoli.

Fiorentina

La priorità della Fiorentina al momento è il difensore centrale: idea Disasi, in uscita dal Chelsea, per cui la Viola ci sta provando seriamente.

Pisa

Nuovo attaccante in arrivo per i nerazzurri: il Cracovia ha dato il via libera per Stojilkovic, che arriverà mercoledì in Italia per sottoporsi alle visite mediche.

Filip Stojilković (IMAGO)

Serie B

Padova – Valutazioni in corso su Gianluca Caprari , che può arrivare come rinforzo per l’attacco;

– Valutazioni in corso su Gianluca , che può arrivare come rinforzo per l’attacco; Spezia – È fatta per l’arrivo di Giovanni Bonfanti dall’Atalanta. Il difensore ha trascorso la prima metà di stagione in prestito al Pisa. Vicina invece la cessione di Wisniewski al Widzew Lodz;

– È fatta per l’arrivo di Giovanni Bonfanti dall’Atalanta. Il difensore ha trascorso la prima metà di stagione in prestito al Pisa. Vicina invece la cessione di al Widzew Lodz; Sampdoria – Tante operazioni in ballo per i blucerchiati: in definizione l’arrivo di Di Pardo , mentre nelle prossime ore Conti firmerà il rinnovo fino al 2030. In uscita, è in chiusura la cessione di Benedetti alla Virtus Entella;

– Tante operazioni in ballo per i blucerchiati: in definizione l’arrivo di , mentre nelle prossime ore firmerà il rinnovo fino al 2030. In uscita, è in chiusura la cessione di alla Virtus Entella; Bari – Preso il giovane Nicolò Cavuoti in prestito dal Cagliari;

– Preso il giovane Nicolò in prestito dal Cagliari; Pescara – Gran colpo degli abruzzesi, che hanno trovato l’accordo con Lorenzo Insigne per un clamoroso ritorno.

Estero

Bournemouth – Ufficiale l’arrivo di Christos Mandas dalla Lazio;