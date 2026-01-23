Buonanotte con il calciomercato
Tutte le trattative di calciomercato di Serie A, Serie B ed estero di venerdì 23 gennaio 2026
Serie A
Bologna
Ufficiale la cessione di Jesper Karlsson all’Utrecht in prestito.
Cagliari
Si avanza per lo scambio con il Parma tra Cutrone e Luvumbo. Ridotta la distanza con il Boston River per Augustin Albarracin.
Como
Si continua a lavorare per Kaiki Bruno del Cruzeiro: se i brasiliani non dovessero aprire, si valuta l’acquisto a giugno. Avanza la trattativa anche per Andres Cuenca del Barcellona a titolo definitivo per 500/600 mila euro più percentuale sulla futura rivendita.
Cremonese
Jeremy Sarmiento torna al Brighton: ufficiale la risoluzione del prestito.
Genoa
Ufficiali gli arrivi di Tommaso Baldanzi dalla Roma e Nils Zätterström dallo Sheffield United. Non solo, ufficiale anche l’ingaggio di Ouedraogo dalla Virtus Francavilla. Il Genoa insiste con il Tolosa per Casseres Jr. L’ultimo rinforzo in attacco può essere Bakambu del Real Betis.
Juventus
Sempre più vicino l’arrivo di En-Nesyri: accordo verbale raggiunto e si attende l’ok del presidente del Fenerbache
Lazio
Fatta per la cessione di Mandas al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto. Idea Tessmann per rinforzare il centrocampo.
Lecce
Ufficiale la risoluzione di Guilbert.
Napoli
Le visite mediche di Giovane saranno a Milano: poi la partenza direttamente per Torino dove gli azzurri affronteranno la Juventus domenica 25 alle 18:00. Ritorno per Juanlu Sanchez del Siviglia vista la possibilità di tornare al 3-5-2. Ufficiali le cessioni di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest.
Parma
Ufficiale il prestito di Trabucchi alla Dolomiti Bellunesi Calcio. Si avanza con il Cagliari per lo scambio Luvumbo-Cutrone.
Roma
È arrivato in città Venturino. Tsimikas tornerà al Liverpool dopo la risoluzione anticipata del prestito.
Torino
Sempre più vicino l’arrivo di Callum Olusesi dal Tottenham: Petrachi al lavoro per chiudere nei prossimi giorni.
Udinese
Si segue Kumbulla. Il centrale potrebbe arrivare in prestito in caso di via libera del Mallorca: su di lui anche l’Espanyol.
Verona
In chiusura Unai Nunez al Valencia: il prestito dal Celta Vigo verrà interrotto.
Serie B
- Reggiana, in chiusura Yeferson Paz dal Sassuolo. Si tratta anche per lo scambio Benali–Mendicino con la Virtus Entella. Idea Micai del Cluj per la porta dopo la cessione di Motta alla Lazio.
- Juve Stabia, preso Emanuele Torrasi: arriva dal Perugia
- Avellino, ufficiale l’arrivo di Armando Izzo.
- Frosinone, in arrivo Fiori dal Mantova.
- Pescara, fatta per l’arrivo di Bettella dal Catanzaro. Martedì arriverà in città Brugman: contratto fino a fine stagione con opzione per altri due anni.
- Mantova, ufficiale l’arrivo di Kouda.
Estero
- Al-Ittifaq, ufficiale l’arrivo di Mario Balotelli.
- Nottingham Forest, ufficiale l’arrivo di Lorenzo Lucca.
- Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Noa Lang.