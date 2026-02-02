Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative di Serie A, Serie B e calcio estero dell’ultimo giorno di calciomercato invernale, lunedì 2 febbraio

Serie A

Atalanta

Ufficiale la cessione di Ademola Lookman, a titolo definitivo, all’Atletico Madrid.

Milan

Ufficializzato l’arrivo del classe 2006 Alphadjo Cissé dal Verona, che rimarrà in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Saltato Mateta dopo il supplemento di visite mediche.

Inter

Ufficiale l’arrivo di Yanis Massolin dal Modena. Il giocatore rimarrà in prestito in giallonero fino a fine stagione.

Bologna

Ufficiale Joao Mario, arriva in prestito fino al 30 giugno 2026 dalla Juventus. Ceduto, in prestito con diritto di riscatto, Emil Holm alla Juventus.

Napoli

Colpo in prospettiva: Milton Pereyra, attaccante classe 2008 del Boca Juniors, ha firmato (domani l’annuncio ufficiale). Depositato in Lega il contratto di Alisson Santos.

Juventus

Ufficiale l’arrivo di Emil Holm, in prestito con diritto di riscatto, dal Bologna; percorso inverso invece per Joao Mario. Ufficiale anche la cessione di Rugani alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Lazio

Matias Vecino si trasferisce al Celta Vigo. Offerta da 10 milioni del Besiktas per Nuno Tavares: c’è tempo fino al 6 ottobre per farlo partire.

Roma

Ufficiale l’arrivo di Brayan Zaragoza dal Celta Vigo

Fiorentina

Ufficiale l’arrivo in difesa di Daniele Rugani: operazione in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Salta invece l’arrivo di Nedelijkovic.

Cagliari

Fatta per la cessione di Luvumbo al Maiorca. Ufficiale anche la cessione di Sebastiano Luperto alla Cremonese.

Torino

Ufficiale la risoluzione del contratto di Adam Masina. Per la difesa è stato depositato il contratto di Enzo Ebosse, mentre il giovane Aaron Ciammaglichella torna in granata dopo la risoluzione del prestito con la Juve Stabia.

Como

Colpo in prospettiva: depositato il contratto di Adrian Lahdo, centrocampista classe 2007 arrivato dall’Hammarby per 10 milioni di euro, battendo la concorrenza del Chelsea.

Udinese

Depositato il contratto di Mlacic

Sassuolo

Ufficiale l’arrivo di Pedro Felipe. Il club neroverde ha depositato anche il contratto di Bakola, in arrivo dal Marsiglia. Riscattato, sempre dall’OM, Ismael Koné

Lecce

Risolto il contratto di Tete Morente.

Genoa

Niente da fare per Moumbagna: non c’è stato il tempo sufficiente per chiudere l’operazione con il Marsiglia. Ufficiale la cessione in prestito di Cuenca al Burgos.

Parma

Ufficiale l’arrivo di Gabriel Strefezza

Pisa

Depositato il contratto di Iling-Junior. Oscar Hiljemark è arrivato in Italia

Cremonese

Ufficiali gli arrivi di Thorsby dal Genoa e Luperto dal Cagliari.

Verona

Giallo Kouamé: il contratto depositato non è valido per la mancanza di elementi indispensabili, dunque l’affare è saltato. Ufficiale invece l’arrivo a titolo definitivo del difensore Andrias Edmundsson e il riscatto di Armel Bella-Kotchap (contratto fino al 2030).

Serie B

Cesena, ufficiali gli arrivi di Gaetano Castrovilli e Alberto Cerri . Interrotto il prestito di Siren Diao dall’Atalanta.

Estero

Karim Benzema è un nuovo giocatore dell’ Al-Hilal : arriva dall’ Al-Ittihad.

Ufficiale l'arrivo di Ademola Lookman a titolo definitivo dall'Atalanta. Ufficiale anche Rodrigo Mendoza dall'Elche.

