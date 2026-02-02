Buonanotte con il calciomercato
Tutte le trattative di Serie A, Serie B e calcio estero dell’ultimo giorno di calciomercato invernale, lunedì 2 febbraio
Serie A
Atalanta
Ufficiale la cessione di Ademola Lookman, a titolo definitivo, all’Atletico Madrid.
Milan
Ufficializzato l’arrivo del classe 2006 Alphadjo Cissé dal Verona, che rimarrà in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Saltato Mateta dopo il supplemento di visite mediche.
Inter
Ufficiale l’arrivo di Yanis Massolin dal Modena. Il giocatore rimarrà in prestito in giallonero fino a fine stagione.
Bologna
Ufficiale Joao Mario, arriva in prestito fino al 30 giugno 2026 dalla Juventus. Ceduto, in prestito con diritto di riscatto, Emil Holm alla Juventus.
Napoli
Colpo in prospettiva: Milton Pereyra, attaccante classe 2008 del Boca Juniors, ha firmato (domani l’annuncio ufficiale). Depositato in Lega il contratto di Alisson Santos.
Juventus
Ufficiale l’arrivo di Emil Holm, in prestito con diritto di riscatto, dal Bologna; percorso inverso invece per Joao Mario. Ufficiale anche la cessione di Rugani alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto condizionato.
Lazio
Matias Vecino si trasferisce al Celta Vigo. Offerta da 10 milioni del Besiktas per Nuno Tavares: c’è tempo fino al 6 ottobre per farlo partire.
Roma
Ufficiale l’arrivo di Brayan Zaragoza dal Celta Vigo
Fiorentina
Ufficiale l’arrivo in difesa di Daniele Rugani: operazione in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Salta invece l’arrivo di Nedelijkovic.
Cagliari
Fatta per la cessione di Luvumbo al Maiorca. Ufficiale anche la cessione di Sebastiano Luperto alla Cremonese.
Torino
Ufficiale la risoluzione del contratto di Adam Masina. Per la difesa è stato depositato il contratto di Enzo Ebosse, mentre il giovane Aaron Ciammaglichella torna in granata dopo la risoluzione del prestito con la Juve Stabia.
Como
Colpo in prospettiva: depositato il contratto di Adrian Lahdo, centrocampista classe 2007 arrivato dall’Hammarby per 10 milioni di euro, battendo la concorrenza del Chelsea.
Udinese
Depositato il contratto di Mlacic
Sassuolo
Ufficiale l’arrivo di Pedro Felipe. Il club neroverde ha depositato anche il contratto di Bakola, in arrivo dal Marsiglia. Riscattato, sempre dall’OM, Ismael Koné
Lecce
Risolto il contratto di Tete Morente.
Genoa
Niente da fare per Moumbagna: non c’è stato il tempo sufficiente per chiudere l’operazione con il Marsiglia. Ufficiale la cessione in prestito di Cuenca al Burgos.
Parma
Ufficiale l’arrivo di Gabriel Strefezza
Pisa
Depositato il contratto di Iling-Junior. Oscar Hiljemark è arrivato in Italia
Cremonese
Ufficiali gli arrivi di Thorsby dal Genoa e Luperto dal Cagliari.
Verona
Giallo Kouamé: il contratto depositato non è valido per la mancanza di elementi indispensabili, dunque l’affare è saltato. Ufficiale invece l’arrivo a titolo definitivo del difensore Andrias Edmundsson e il riscatto di Armel Bella-Kotchap (contratto fino al 2030).
Serie B
- Cesena, ufficiali gli arrivi di Gaetano Castrovilli e Alberto Cerri. Interrotto il prestito di Siren Diao dall’Atalanta.
- Palermo, ufficiali gli arrivi di Rui Modesto dall’Udinese e Dennis Johnsen dalla Cremonese.
- Sampdoria, ufficiale Pierini dal Sassuolo. Depositato anche il contratto di Soleri. Interrotto invece il prestito di Altare.
- Pescara, ufficiale l’arrivo di Altare dal Venezia. Per l’attacco preso Flavio Russo dal Sassuolo in prestito secco. Fatta anche per Gennaro Acampora: il giocatore ha firmato.
- Modena, ufficiale l’arrivo di Giuseppe Ambrosino dal Napoli oltre a quello di Antonio Imputato dal Monopoli. Ceduto Luca Magnino all’Empoli a titolo definitivo oltre a Yanis Massolin all’Inter, che rimarrà in gialloblù fino a fine stagione.
- Bari, colpo a sorpresa: ufficiale l’arrivo di Daouda Traoré dal Southampton. Ceduto Castrovilli al Cesena.
- Avellino, Tutto fatto per Pandolfi: contratto depositato alle 20:00:50.
- Mantova, ha firmato Nikolas Muci, attaccante classe 2003 dal Grasshoppers.
- Reggiana, ufficiali Tommaso Fumagalli e Mateus Lusuardi. Il primo arriva dal Como, il secondo dal Pisa.
- Spezia, Ufficiale l’arrivo di Laurs Skjellerup dal Sassuolo
Estero
- Karim Benzema è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal: arriva dall’Al-Ittihad.
- Il Liverpool ha raggiunto l’accordo per il trasferimento di Jeremy Jacquet dal Rennes: si unirà ai Reds a partire dalla prossima stagione.
- Ufficiale l’arrivo di Ademola Lookman a titolo definitivo dall’Atalanta. Ufficiale anche Rodrigo Mendoza dall’Elche.
- Il Crystal Palace, nonostante la mancata cessione di Mateta al Milan, ha ufficializzato Strand Larsen dal Wolverhampton.
- Maiorca, fatta per l’arrivo di Luvumbo dal Cagliari.
- Al-Ittihad, ufficiale l’arrivo di Benali dalla Virtus Entella. Ceduto Karim Benzema all’Al-Hilal.
- Zenit, trattativa ai dettagli per Jhon Duran.
- Hoffenheim, ufficiale Yannick Eduardo dal Lipsia.