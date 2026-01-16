Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative di calciomercato di Serie A, B e estero di venerdì 16 gennaio

Serie A

Atalanta

Daniel Maldini sempre in uscita. Su di lui avanza la Juventus. Esordio per Raspadori contro il Pisa.

Bologna

Ufficiale l’arrivo di Eivind Helland dal Brann. Per Fabbian alla Fiorentina, possibile l’inserimento di Sohm come contropartita.

Cagliari

Inviata un’offerta al Lumezzane per il difensore Francesco Beidi. Considerato un ottimo prospetto, verrebbe integrato con la prima squadra dalla prossima stagione.

Como

Possibile inserimento per Nuno Tavares: sul terzino sinistro portoghese della Lazio c’è anche il Besiktas.

Fiorentina

Non solo Thorstvedt per il centrocampo, che il Sassuolo non vuole cedere. Resiste anche l’ipotesi Giovanni Fabbian. I viola e il Bologna potrebbero infatti lavorare a uno scambio inserendo Sohm come contropartita. Jack Harrison è arrivato a Firenze: non sarà della partita contro il Bologna e tornerà in Inghilterra per sistemare alcune questioni legate al visto.

Genoa

Matteo Dagasso si avvicina sempre di più ed è a un passo dal trasferimento dopo una nuova offerta dei rossoblù. Manca solo il via libera finale della dirigenza. Il Venezia continuerà a provarci fino in fondo, ma il Genoa ha il pallino in mano per chiudere. Stanciu verso la risoluzione anticipata del contratto.

Inter

Si complica l’affare Mlacic: manca ancora l’ok del giocatore su cui ci sono anche Udinese e Southampton.

Juventus

Trattativa avviata con il Crystal Palace e gli agenti di Mateta: bianconeri sempre più sull’attaccante francese classe 1997. Avanza anche il nome di Daniel Maldini: uno non esclude l’altro.

Lecce

Walid Cheddira è sempre più vicino. Dopo l’infortunio di Camarda alla spalla, per cui i giallorossi dovranno decidere insieme al Milan il percorso riabilitativo da intraprendere, la società vuole regalare a Di Francesco un nuovo centravanti da affiancare a Stulic.

Milan

Fofana continua a non aprire al trasferimento al Galatasaray. Ancora distanza con il Partizan Belgrado per Kostic, attaccante classe 2007.

Roma

Nella giornata di sabato 17 gennaio dovrebbe completarsi l’iter per la risoluzione del contratto di Edoardo Bove. Il centrocampista è pronto a ripartire da un campionato estero: lo aspetta il Watford in Championship.

Serie B

Bari , Gaston Pereiro verso la risoluzione.

, verso la risoluzione. Spezia , ufficiale l’arrivo di Alessandro Romano dalla Roma. In definizione l’arrivo di Skjellerup dal Sassuolo. Cibot ceduto a titolo definitivo al Maribor.

, ufficiale l’arrivo di Alessandro dalla Roma. In definizione l’arrivo di dal Sassuolo. ceduto a titolo definitivo al Maribor. Reggiana, ufficiale l’arrivo di Alessandro Pavanati: il centrocampista offensivo arriva in prestito dal Verona.

Serie D

Ufficiale l’arrivo di Douglas Costa al ChievoVerona. L’esterno offensivo brasiliano era svincolato dopo l’ultima esperienza al Sydney FC, in Australia.

Estero

Bournemouth , fatta per l’arrivo di Toth dal Ferencvaros: affare da 12 milioni più 3 di bonus.

, fatta per l’arrivo di dal Ferencvaros: affare da 12 milioni più 3 di bonus. Watford , dopo il completamento dell’iter per la risoluzione con la Roma , si aspetta l’arrivo di Edoardo Bove .

, dopo il completamento dell’iter per la risoluzione con la , si aspetta l’arrivo di Edoardo . Penarol, ufficiale l’arrivo di Diego Laxalt.