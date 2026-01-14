Questo sito contribuisce all'audience di

Buonanotte con il calciomercato

Redazione 14 Gennaio 2026
Buonanotte con il calciomercato
Jack Harrison (IMAGO)

Tutte le trattative di calciomercato di mercoledì 14 gennaio 2026

Serie A

Atalanta

Dopo l’arrivo a Bergamo, Giacomo Raspadori ha svolto le fisiche mediche e firmato con il club nerazzurro: arriva a titolo definitivo dall’Atletico Madrid.

Bologna

In arrivo Eivind Helland, difensore classe 2005 del Brann: affare da 6 milioni di euro.

Cagliari

Resta forte l’interesse per Dagasso, centrocampista del Pescara su cui ci sono anche Genoa e Venezia. Nella trattativa per Prati al Torino, potrebbe invece fare percorso inverso Tino Anjorin.

Como

Posch vorrebbe giocare di più: interesse dalla Bundesliga di Mainz Colonia

Cremonese

Bloccato Marianucci: il difensore arriverà dal Napoli in prestito secco

Fiorentina

C’è l’accordo col Leeds sulla formula del prestito con diritto di riscatto per Jack Harrison. Restano da definire i dettagli sullo stipendio del giocatore. Mattia Viti è arrivato a Genoa: firmerà con la Sampdoria.

Genoa

Intesa totale per l’arrivo di Baldanzi dalla Roma. Sfumato definitivamente Bento, che rimarrà all’Al-Nassr, i rossoblù valutano altri profili, tra cui Hein, classe 2002 estone del Werder Brema in prestito dall’Arsenal. Interessa Dagasso del Pescara. In arrivo dall’Empoli, in prestito con diritto di riscatto, il terzino classe 2007 Lauricella.

Juventus

I bianconeri ci provano per Jean-Philippe Mateta: avviati i primi contatti. La valutazione del Crystal Palace è di 30/35 milioni. Non si è ancora deciso se affondare per Mingueza del Celta Vigo

Lecce

I giallorossi cercano un attaccante: tra i nomi in lizza ci sono CutroneCheddiraKouamé.

Milan

Il Galatasaray continua a spingere per Youssouf Fofana, ma il giocatore al momento non apre al trasferimento

Napoli

Vicino l’addio in prestito secco di Marianucci alla Cremonese. In attacco resta sempre il nome di Ferguson sullo sfondo.

Parma

Si insiste per Andreas Schjelderup: previsto un nuovo rilancio con il Benfica e il giocatore.

Pisa

Ufficiale l’arrivo di Durosinmi. I nerazzurri sono sempre più vicini a Joao Pedro: si discutono gli ultimi dettagli della clausola da 3,5 milioni di dollari. Oltre all’ex Cagliari si tratta anche Filip Stojikovic, attaccante svizzero del 2000 che gioca nel Cracovia. Ufficiale anche l’arrivo dall’Anversa di Bozhinov.

Roma

Robinio Vaz è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Arrivato in città anche Donyell Malen, che si trasferisce dall’Aston Villa in prestito con obbligo di riscatto. Si cerca di riaprire la trattativa per Zirkzee: previsti contatti con l’entourage del giocatore e con il Manchester United. Baldanzi verso il Genoa: intesa totale tra le parti.

Torino

Obrador in chiusura dal Benfica. I granata avanzano anche per Prati: potrebbe essere inserito nell’operazione anche Tino Anjorin, che farebbe il percorso inverso.

Udinese

Ceduto Palma alla Sampdoria in prestito.

Serie B

  • Frosinone, Davide Biraschi verso il prestito all’Eyupspor
  • Reggiana, vicini Brugman Bouah
  • Juve Stabia, ecco Christian Dalle Mura: arriva a titolo definitivo dal Cosenza
  • Spezia, si tratta con la Juve Stabia per la clausola di Giuseppe Leone. Ufficiale la cessione di Pietro Candelari in prestito al Trento
  • Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma in prestito secco dall’Udinese. È arrivato in città anche Mattia Viti.
  • Avellino, accordo con la Sampdoria per Riccio, difensore classe 2002.
  • Palermo, ufficiale il ritorno di Magnani dal prestito

Serie D

  • Douglas Costa verso il Chievo: il giocatore può andare in Serie D, aspettando di trasferirsi poi in estate all’AL Ittifaq.

Estero

  • Il Mainz e il Colonia sono interessate a Stefan Posch del Como: il terzino vorrebbe giocare di più
  • Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Conor Gallagher

 