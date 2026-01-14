Buonanotte con il calciomercato
Tutte le trattative di calciomercato di mercoledì 14 gennaio 2026
Serie A
Atalanta
Dopo l’arrivo a Bergamo, Giacomo Raspadori ha svolto le fisiche mediche e firmato con il club nerazzurro: arriva a titolo definitivo dall’Atletico Madrid.
Bologna
In arrivo Eivind Helland, difensore classe 2005 del Brann: affare da 6 milioni di euro.
Cagliari
Resta forte l’interesse per Dagasso, centrocampista del Pescara su cui ci sono anche Genoa e Venezia. Nella trattativa per Prati al Torino, potrebbe invece fare percorso inverso Tino Anjorin.
Como
Posch vorrebbe giocare di più: interesse dalla Bundesliga di Mainz e Colonia
Cremonese
Bloccato Marianucci: il difensore arriverà dal Napoli in prestito secco
Fiorentina
C’è l’accordo col Leeds sulla formula del prestito con diritto di riscatto per Jack Harrison. Restano da definire i dettagli sullo stipendio del giocatore. Mattia Viti è arrivato a Genoa: firmerà con la Sampdoria.
Genoa
Intesa totale per l’arrivo di Baldanzi dalla Roma. Sfumato definitivamente Bento, che rimarrà all’Al-Nassr, i rossoblù valutano altri profili, tra cui Hein, classe 2002 estone del Werder Brema in prestito dall’Arsenal. Interessa Dagasso del Pescara. In arrivo dall’Empoli, in prestito con diritto di riscatto, il terzino classe 2007 Lauricella.
Juventus
I bianconeri ci provano per Jean-Philippe Mateta: avviati i primi contatti. La valutazione del Crystal Palace è di 30/35 milioni. Non si è ancora deciso se affondare per Mingueza del Celta Vigo
Lecce
I giallorossi cercano un attaccante: tra i nomi in lizza ci sono Cutrone, Cheddira e Kouamé.
Milan
Il Galatasaray continua a spingere per Youssouf Fofana, ma il giocatore al momento non apre al trasferimento
Napoli
Vicino l’addio in prestito secco di Marianucci alla Cremonese. In attacco resta sempre il nome di Ferguson sullo sfondo.
Parma
Si insiste per Andreas Schjelderup: previsto un nuovo rilancio con il Benfica e il giocatore.
Pisa
Ufficiale l’arrivo di Durosinmi. I nerazzurri sono sempre più vicini a Joao Pedro: si discutono gli ultimi dettagli della clausola da 3,5 milioni di dollari. Oltre all’ex Cagliari si tratta anche Filip Stojikovic, attaccante svizzero del 2000 che gioca nel Cracovia. Ufficiale anche l’arrivo dall’Anversa di Bozhinov.
Roma
Robinio Vaz è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Arrivato in città anche Donyell Malen, che si trasferisce dall’Aston Villa in prestito con obbligo di riscatto. Si cerca di riaprire la trattativa per Zirkzee: previsti contatti con l’entourage del giocatore e con il Manchester United. Baldanzi verso il Genoa: intesa totale tra le parti.
Torino
Obrador in chiusura dal Benfica. I granata avanzano anche per Prati: potrebbe essere inserito nell’operazione anche Tino Anjorin, che farebbe il percorso inverso.
Udinese
Ceduto Palma alla Sampdoria in prestito.
Serie B
- Frosinone, Davide Biraschi verso il prestito all’Eyupspor
- Reggiana, vicini Brugman e Bouah
- Juve Stabia, ecco Christian Dalle Mura: arriva a titolo definitivo dal Cosenza
- Spezia, si tratta con la Juve Stabia per la clausola di Giuseppe Leone. Ufficiale la cessione di Pietro Candelari in prestito al Trento
- Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma in prestito secco dall’Udinese. È arrivato in città anche Mattia Viti.
- Avellino, accordo con la Sampdoria per Riccio, difensore classe 2002.
- Palermo, ufficiale il ritorno di Magnani dal prestito
Serie D
- Douglas Costa verso il Chievo: il giocatore può andare in Serie D, aspettando di trasferirsi poi in estate all’AL Ittifaq.
Estero
- Il Mainz e il Colonia sono interessate a Stefan Posch del Como: il terzino vorrebbe giocare di più
- Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Conor Gallagher