Buonanotte con il calciomercato

Giacomo Raspadori (IMAGO)

Tutte le notizie di calciomercato di martedì 13 gennaio: Serie A, B e non solo

Serie A

Inter

Pronto un rilancio per Mlacic. L’Hajduk continua a chiedere 6 milioni di euro per il difensore classe 2007, mentre l’ultima offerta dell’Inter era pari a 4 milioni più bonus. I nerazzurri preparano un rilancio per i prossimi giorni.

Napoli

Il Napoli è molto a interessato a Valincic, esterno della Dinamo Zagabria, in vista di gugno. Su di lui c’è anche la Roma.

Milan

I rossoneri hanno avuto nuovi contatti per Goretzka: l’operazione non è facile, ma i rossoneri ci provano. Capitolo uscite: interesse del Galatasaray per Youssouf Fofana.

Roma

Sfumato Raspadori, i giallorossi possono consolarsi con Robinio Vaz. È arrivato il sì definitivo del giocatore francese, che è arrivato in Italia nella serata di martedì. I giallorossi stanno cercando di chiudere anche l’acquisto di Malen, e in questo senso hanno migliorato l’offerta per l’Aston Villa anche per evitare un possibile rientro in corsa dell’Atletico Madrid.

Malen, Aston Villa (Imago)

Atalanta

A sorpresa, Jack Raspadori si trasferisce in nerazzurro: i bergamaschi hanno chiuso l’accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 22 milioni di euro più bonus. Contratto di 5 anni per l’attaccante, che percepirà 4 milioni di euro a stagione. Intanto, il Galatasaray è pronto a fare un tentativo per Lookman.

Udinese

Fatta per la cessione in prestito secco di Iker Bravo al Las Palmas. In uscita, Rui Modesto piace a Palermo e Copenhaghen, mentre per Pizarro c’è dell’interessa dal Sudamerica.

Cremonese

I grigiorossi hanno messo gli occhi su Reda Belahyane, centrocampista della Lazio.

Torino

I granata proveranno a sbloccare nelle prossime ore la trattativa con il Botafogo per David Ricardo, difensore centrale brasiliano.

Fiorentina

Terzo colpo in entrata della Fiorentina, dopo Solomon e Brescianini. Il club viola ha trovato l’accordo con il Leeds per Harrison, esterno d’attacco che arriva in prestito con diritto di riscatto.

Pisa

I toscani lavorano con forza per prelevare Felipe Loyola dall’Independiente: il centrocampista ha dato l’ok al trasferimento in Italia.

Verona

Per la difesa interessa Pedro Felipe, centrale brasiliano della Juventus Next Gen.

Pedro Felipe

Serie B

Palermo – Fatta per il ritorno di Magnani dalla Reggiana: le parti sono al lavoro per definire il tutto;

– Fatta per il ritorno di Magnani dalla Reggiana: le parti sono al lavoro per definire il tutto; Cesena – Vittorio Magni è pronto a diventare bianconero a titolo definitivo: trasferimento gratuito, il Milan manterrà una percentuale significativa sulla rivendita;

– Vittorio è pronto a diventare bianconero a titolo definitivo: trasferimento gratuito, il Milan manterrà una percentuale significativa sulla rivendita; Juve Stabia – In chiusura l’arrivo a titolo definitivo di Christian Dalle Mura ;

– In chiusura l’arrivo a titolo definitivo di Christian ; Spezia – Fatta per Valoti , mentre è vicino Bellemo ;

– Fatta per , mentre è vicino ; Sampdoria – Viti ha dato l’ok di massima per il trasferimento in blucerchiato: c’è ottimismo per la definizione dell’affare. Fatta invece per l’arrivo in prestito secco di Palma dall’Udinese. I liguri, ora, continuano a spingere per Kouamé . In uscita, Narro va al Murcia mentre c’è stato un sondaggio del Bastia per Ferri .

– ha dato l’ok di massima per il trasferimento in blucerchiato: c’è ottimismo per la definizione dell’affare. Fatta invece per l’arrivo in prestito secco di dall’Udinese. I liguri, ora, continuano a spingere per . In uscita, va al Murcia mentre c’è stato un sondaggio del Bastia per . Mantova – In chiusura l’arrivo di Siren Diao dall’Atalanta U23;

Estero

Barcellona – Ufficiale l’arrivo in prestito di Joao Cancelo ;

– Ufficiale l’arrivo in prestito di ; Manchester United – I Red Devils hanno annunciato l’arrivo di Michael Carrick come traghettatore fino a fine stagione: sarà lui il successore di Ruben Amorim;

– I Red Devils hanno annunciato l’arrivo di Michael come traghettatore fino a fine stagione: sarà lui il successore di Ruben Amorim; Galatasaray – Non solo Fofana , centrocampista del Milan che interessa: i turchi vogliono provarci anche per Lookman . La dirigenza del club, intanto, è arrivata in serata a Milano per questioni di mercato: oltre ai due giocatori già citati, interessano anche Keinan Davis ed Ederson ;

– Non solo , centrocampista del Milan che interessa: i turchi vogliono provarci anche per . La dirigenza del club, intanto, è arrivata in serata a Milano per questioni di mercato: oltre ai due giocatori già citati, interessano anche Keinan ed ; Lipsia – Non solo la Roma su Dragusin: nelle ultime ore si stanno muovendo i tedeschi, che potrebbero prelevare il giocatore a titolo definitivo;