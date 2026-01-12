Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative di calciomercato, in Italia e all’estero, di lunedì 12 gennaio

Serie A

Roma

Intesa di massima con l’OM per Robinio Vaz, manca l’accordo con l’agente sul contratto del giocatore. Blitz a Parigi di Massara per incontrare l’entourage e bloccarlo. Raspadori non ha aperto all’addio all’Ateltico Madrid. I giallorossi non si tirano fuori ma lavorano anche a Malen

Milan

Richiesta di informazioni per Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2026. Si valutano le condizioni economiche e la volontà del calciatore.

Napoli

Interesse per Malen dell’Aston Villa in prestito. Bloccato Joao Gomes per giugno, si cercherà intesa con il Wolverhampton

Lazio

Toth piace sempre, ma il Bournemouth ha effettuato il sorpasso per il giocatore del Ferencvaros, che vorrebbe trattenerlo fino a giugno. L’alternativa è Giovanni Fabbian. L’Al-Sadd di Mancini insiste per Romagnoli

Atalanta

Anche i nerazzurri su Malen, ma a titolo definitivo

Juventus

L’obiettivo numero 1 per la fascia destra è Mingueza: Ottolini a Siviglia per vederlo. La Juventus ci vuole provare già a gennaio per battere la concorrenza dell’Aston Villa, altrimenti tutto rimandato a giugno; l’alternativa è Mazraoui del Manchester United. I bianconeri sono vigili anche su Bernardo Silva, in scadenza con il Manchester City. Per Chiesa, titolare con il Liverpool in FA Cup, si insiste per il prestito con obbligo di riscatto condizionato. Le altre idee sono Gudmundsson e Carrasco.

Inter

L’Inter lavora per il doppio investimento dalla Croazia Mlacic dell’Hajduk Spalato e Jakirovic della Dinamo Zagabria.

Fiorentina

Il terzo colpo, dopo Solomon e Brescianini, può essere Jack Harrison, esterno offensivo classe 1996 del Leeds.

Lecce

Oumar Ngom è atterrato a Brindisi. Nelle prossime ore visite mediche e firma per il giocatore che arriva dell’Estrela Amadora per 2 milioni più bonus. Nantes interessato a Kaba.

Bologna

I due difensori su cui si stanno concentrando i rossoblù sono Helland del Brann e Freytes della Fluminense.

Torino

Interesse per Mandas della Lazio, mentre Duvan Zapata piace al Genoa. Presto nuovi contatti per Ricardo del Botafogo: i brasiliani lo cederebbero a titolo definitivo; i granata lo vogliono in prestito.

Udinese

Iker Bravo nel mirino del Las Palmas per un prestito secco fino a fine stagione.

Pisa

Chiusa l’operazione Bozhinov, difensore classe 2005 che arriva dall’Anversa per 5 milioni più bonus. Con il suo arrivo possono salutare Lusuardi e Bonfanti: sul primo ci sono Bari e Reggina, sul secondo Parma, Cremonese e Spezia. Si lavora con il Pontedera per l’uscita di Jeremy Mbambi.

Serie B

Südtirol – Chiusa l’operazione a titolo definitivo per Crnigoj dalla Triestina.

– Chiusa l’operazione a titolo definitivo per Crnigoj dalla Triestina. Virtus Entella – Fatta per Luigi Cuppone. L’attaccante arriva dall’Audace Cerignola.

– Fatta per Luigi Cuppone. L’attaccante arriva dall’Audace Cerignola. Sampdoria – I blucerchiati sono su Matteo Palma dell’Udinese. Il difensore classe 2008 può arrivare in prestito secco.

Estero

Real Madrid – Finita l’avventura di Xabi Alonso sulla panchina. Al suo posto ufficializzato Arbeloa come nuovo allenatore.

– Finita l’avventura di Xabi Alonso sulla panchina. Al suo posto ufficializzato Arbeloa come nuovo allenatore. Bournemouth – Superata la Lazio per Alex Toth. Manca però ancora il via libera da parte del club che vorrebbe trattenere il giocatore fino a giugno. Martedì 13 gennaio ci saranno nuovi contatti e non è da escludere un rilancio.

– Superata la Lazio per Alex Toth. Manca però ancora il via libera da parte del club che vorrebbe trattenere il giocatore fino a giugno. Martedì 13 gennaio ci saranno nuovi contatti e non è da escludere un rilancio. Nizza – Boga e Moffi hanno presentato una richiesta formale di risoluzione dei rispettivi contratti.

– Boga e Moffi hanno presentato una richiesta formale di risoluzione dei rispettivi contratti. Manchester united – Dopo l’esonero di Amorim, il club inglese sta chiudendo l’arrivo di Carrick.