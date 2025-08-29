Il Newcastle torna su Frattesi: sondaggio con l’Inter
Davide Frattesi è di nuovo nei pensieri del Newcastle: sondaggio con l’Inter per un prestito con obbligo, ma a condizioni difficili
Il Newcastle sta ripensando in modo concreto a Davide Frattesi dell’Inter.
Il club inglese ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni non scontate da raggiungere.
Proposta che non piace ai nerazzurri, che valutano il centrocampista 40 milioni e che lo cederebbero (senza aver messo il giocatore sul mercato) solo a condizioni più semplici, quasi certe. Sia a titolo definitivo che con obbligo certo di riscatto.
Per questo, se il Newcastle vorrà davvero chiudere per il classe 1999, dovrà farlo in tempi brevi.