Napoli, in chiusura Milinkovic-Savic. Ngonge in prestito al Torino

Non si ferma il mercato del Napoli: in chiusura l’arrivo di Milinkovic Savic dal Torino, che a sua volta accoglierà Ngonge in prestito

Arrivano altre novità per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Gli azzurri hanno infatti chiuso una doppia operazione con il Torino.

Attesa tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 la definizione della trattativa per Vanja Milinkovic Savic, portiere granata, a 22,5 milioni di euro. Trattativa che avevamo raccontato da marzo, con il serbo che è sempre stato l’obiettivo numero uno di Conte per la porta, nonostante il rinnovo di Meret.

Gli azzurri spenderanno più dei 19 milioni della clausola prevista per il portiere per poter pagare in più anni la cifra totale: nel dettaglio, la spesa comprende i 21,5 milioni (compreso il contributo solidarietà) più 1 milione aggiuntivo per dilazionare i pagamenti.

In chiusura in uscita verso il Torino c’è anche l’operazione legata a Ngonge: il tutto si farà in prestito o con la formula secca a 1 milione, o comunque a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Napoli, non solo Milinkovic Savic e Ngonge al Torino: attesa per Ndoye

Gli azzurri stanno aspettano anche una risposta dal Bologna per Ndoye, dopo l’icontro avvenuto nella serata di martedì 22 luglio.

Il club ha offerto circa 35 milioni ai rossoblù, che dovrebbero essere orientati a declinare ancora una volta la proposta ricevuta.