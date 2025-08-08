Napoli, procede la trattativa con l’Atletico Madrid per Raspadori

L’Atletico Madrid vuole Giacomo Raspadori del Napoli: parti in contatto, con una svolta nella trattativa che potrebbe arrivare presto

Stanno proseguendo i contatti tra Napoli e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori.

Dopo aver pescato in Italia dall’Atalanta Matteo Ruggeri, il club spagnolo ha messo gli occhi sull’attaccante azzurro.

Nella gioranta di venerdì 8 agosto potrebbero arrivare novità importanti sulla trattativa tra i due club.

Napoli che, intanto, ha chiuso per l’arrivo di Gutierrez e sta continuando a lavorare per arrivare a Juanlu.