Napoli, rifiutata l’ultima offerta del Galatasaray per Osimhen: la situazione

Il Napoli non ha accettato le ultime condizioni proposte dal Galatasaray per Victor Osimhen. La situazione è bloccata

Il Napoli non ha accettato al momento l’ultima offerta del Galatasaray per Victor Osimhen. I turchi hanno messo sul tavolo una proposta da 70 milioni di euro suddivisi in 5 rate, con lettere di garanzia bancarie.

La richiesta del Napoli è di 75 milioni, suddivisi in 2 rate e con le garanzie bancarie.

Dunque, al momento, gli azzurri hanno detto no alla nuova proposta turca. La situazione è ancora bloccata nonostante il tentativo del Galatasaray di offrire nuove garanzie bancarie ai campioni d’Italia.

Ora, il club giallorosso dovrà decidere se rilanciare nuovamente per Osimhen e se le nuove condizioni proposte spingeranno il Napoli ad accettare l’offerta turca.