Napoli, Okafor è atterrato in città | FOTO e VIDEO

Il nuovo calciatore del Napoli, Noah Okafor, è atterrato in città, pronto a iniziare la sua nuova avventura in azzurro

Dal Milan, al Napoli. Questa la scelta presa da Noah Okafor, attaccante svizzero arrivato nell’ultima giornata di calciomercato in azzurro.

L’ex rossonero è atterrato in città ed è dunque pronto per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Antonio Conte.

L’attaccante andrà di fatto a sostituire Kvicha Kvaratskhelia, con gli azzurri che potranno decidere poi a fine stagione se riscattare o meno lo svizzero.

L’operazione è infatti andata in porto con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 1.5 milioni più 23.5 milioni di euro.

Napoli, ecco Okafor

Dopo i numerosi tentativi per cercare di arrivare a uno tra Adeyemi e Garnacho, rispettivamente al Borussia Dortmund e allo United, e lo sforzo effettuato negli ultimi giorni per cercare di portare Saint-Maximin in azzurro, alla fine il Napoli ha chiuso l’operazione di Noah Okafor nell’ultima giornata di mercato.

Il calciatore svizzero, che in questa stessa sessione era stato a un passo dall’approdare al Lipsia prima di non passare le visite mediche, sarà un nuovo giocatore a disposizione per l’attacco di Antonio Conte.