Napoli-Bologna, incontro per Ndoye e Beukema in programma lunedì

In programma per lunedì un incontro tra il Napoli e il Bologna per parlare di Dan Ndoye e di Sam Beukema: il punto

Dopo l’appuntamento con gli agenti di Ndoye oggi, 19 giugno, nella giornata di lunedì è previsto un incontro tra il Napoli e il Bologna.

Le parti parleranno proprio dell’esterno svizzero con gli azzurri che vorrebbero chiudere l’operazione per 30 milioni di euro più Zanoli come contropartita. Resta da capire se i rossoblù alzeranno ancora le richieste.

Si parlerà anche di Sam Beukema anche se per la difesa resiste anche l’opzione che porta a Chalobah del Chelsea.

In questo momento Maresca, allenatore dei Blues, però, non è convinto di lasciarlo andare ma il Napoli continua a lavorarci.