Come vi avevamo raccontato, lunedì 23 giugno c’è stato l’incontro tra Napoli e Bologna per Ndoye e Beukema: le novità

C’è stato l’incontro interlocutorio tra Napoli e Bologna, come vi avevamo raccontato nel corso degli ultimi giorni.

Sul tavolo discusse le operazioni legate a Ndoye e Beukema, calciatori rossoblù che piacciono al Napoli di Conte.

Resta la distanza tra i due club per entrambi i giocatori, sia per l’attaccante che per il difensore.

Le parti, dunque, si riaggiorneranno per capire se si potrà continuare con le trattative.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO