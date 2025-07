Napoli, ufficiale l’arrivo di Vanja Milinković-Savić dal Torino

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Vanja Milinković-Savić

Vanja Milinković-Savić è un nuovo giocatore del Napoli. Il club ha ufficializzato l’acquisizione del portiere dal Torino.

Il serbo saluta la società granata dopo 8 anni e 158 partite. Milinković-Savić è diventato nel corso delle stagioni un pilastro del Toro.

Le leadership e l’affidabilità tra i pali sono state le due caratteristiche che hanno portato il Napoli a puntare forte sul portiere serbo.

Come vi abbiamo raccontato, Milinković-Savić si trasferisce alla corte di Antonio Conte per 22.5 milioni di euro.

Il comunicato del Napoli

Con una nota sul proprio sito il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Milinković-Savić. Ecco le parole del club azzurro:

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinković-Savić dal Torino F.C.

Nato il 20 febbraio 1997, l’estremo difensore serbo ha giocato 146 partite in Serie A, con quarantacinque Clean sheets. 15 le partite giocate in Coppa Italia, mantenendo per otto volte la porta inviolata.Vanta 19 presenze con la Serbia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore l’11 novembre 2021 in un’amichevole contro il Qatar, vinta dalla Serbia per 4-0. Benvenuto, Vanja!”