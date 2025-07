Napoli, scambio di documenti con l’Udinese per Lucca: le ultime

Sono arrivate allo scambio dei documenti Napoli e Udinese per l’operazione che coinvolge Lorenzo Lucca: le ultime

Sta per arrivare a una conclusione la lunga operazione che ha coinvolto Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca.

I due club stanno scambiando nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno tutti i documenti.

Manca sempre meno dunque all’arrivo dell’attaccante alla corte di Antonio Conte, che potrà abbracciare un altro rinforzo arrivato dal mercato.

Napoli che è senza dubbio tra le formazioni più attive in questa sessione di calciomercato, in attesa di novità per la situazione legata a Osimhen in uscita.

Ai documenti la trattativa tra Napoli e Udinese per Lucca

Sono già cinque le operazione che hanno coinvolto le entrate da questo calciomercato per il Napoli di Antonio Conte. Dopo Kevin De Bruyne, tra i nuovi volti più prestigiosi del nostro campionato, in azzurro sono arrivati anche Marianucci e Lang.

Mancano le ufficialità e le visite mediche poi per Beukema e ora per Lorenzo Lucca, che andrà a rafforzare il reparto offensivo. Per quanto riguarda le uscite, non ci sono ancora novità sul fronte Victor Osimhen, che come abbiamo raccontato non si è presentato al ritiro degli azzurri, presentando un certificato medico di rito.