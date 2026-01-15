Napoli-Lucca, c’è anche l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal per Marcos Leonardo
Il Napoli sta lavorando a diverse ipotesi di mercato che riguardano Lorenzo Lucca, tra cui uno scambio con l’Al-Hilal: la situazione
Non solo sirene turche: per Lorenzo Lucca c’è anche l’ipotesi di uno scambio tra Napoli e Al-Hilal.
La contropartita è Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003. Giocatore che in stagione è sceso in campo 20 volte, trovando 12 gol.
Tutte idee di lavoro al momento, come quella che vi abbiamo raccontato del Besiktas. Club che potrebbe accelerare sull’italiano se dovesse concludere la cessione di Abraham all’Aston Villa.
Il Napoli dovrà poi capire quale destinazione accetterà l’attaccante italiano e quale sostituto potrà arrivare al suo posto.