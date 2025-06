Napoli, incontro positivo del ds Manna con il Siviglia per Juanlu Sánchez

Il giocatore ha dato il suo ok: il Napoli spera di chiudere entro le prossime ore

Trovano conferme le nostre indiscrezioni sulla presenza di Manna in Spagna: il ds del Napoli, infatti, nella giornata di oggi (giovedì 12 giugno) ha incontrato la dirigenza del Siviglia per trovare un’intesa per Juanlu Sánchez.

Il difensore spagnolo classe 2003 è ritenuto il profilo adatto per diventare il vice Di Lorenzo. Dopo le prime anticipazioni di As che considerava il calciatore un obiettivo del Napoli, c’è stato anche un incontro positivo tra le parti (avvenuto proprio nella sede del Siviglia).

Ci sono tutti i presupposti per proseguire la trattativa: il giocatore ha già dato il suo ok, ora si tratta con il Siviglia per cercare l’intesa definitiva. Si parla di un’operazione di 15 milioni di euro: per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro).

Insieme a Juanlu, Manna ha anche valutato il profilo di Pubill dell’Almeria ma la scelta è ricaduta proprio sul difensore del Siviglia perché fortemente voluto da Conte e dal suo staff.

I contatti andranno avanti nelle prossime ore: nonostante una lunga serie di passaggi burocratici, il Napoli spera di chiudere il prima possibile.

Il Siviglia pensa già al sostituto

Nel frattempo, il club spagnolo sta già pensando al sostituto: si tratta di Hugo Rincón. In prestito dall’Athletic, il calciatore sta giocando la promozione in Liga con il Mirandés dopo un’ottima stagione.