Napoli, trovato l’accordo con Joao Gomes per giugno: si lavora con il Wolverhampton
Prosegue la trattativa del Napoli per portare Joao Gomes al club per giugno: trovato l’accordo con il giocatore, manca quello con il Wolverhampton
Dopo l’inizio della trattativa che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, procedono i lavori in casa Napoli per arrivare a Joao Gomes a giugno.
Gli azzurri hanno individuato nel centrocampista brasiliano un profilo ideale da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima stagione.
Il club ha infatti praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico con il suo entourage.
Manca ancora invece l’intesa con il Wolverhampton, che ha visto finora scendere in campo il giocatore prelevato dal Flamengo nel 2023 20 volte in Premier League.