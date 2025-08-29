Blindato nuovamente l’accordo tra Napoli e Manchester United per Højlund: le cifre
Le ultimissime sulla trattativa
Accordo nuovamente blindato tra Napoli e Manchester United per Højlund.
Operazione da 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.
Al lungo incontro di oggi, oltre agli agenti del calciatore, ha partecipato anche Antonio Conte.
Ora gli agenti dovranno dare l’ultimissimo ok alle proposte contrattuali e alle commissioni, ma nella notte potrebbe già esserci l’accordo definitivo.