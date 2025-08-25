Napoli a lavoro per avvicinarsi sempre più a Hojlund
Giornata importante per il Napoli, che vuole avvicinarsi a chiudere per Hojlund, attaccante del Manchester United
Quella di lunedì 25 agosto sarà una giornata importante nella trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund.
L’attaccante ex Atalanta è considerato l’obiettivo numero uno degli azzurri per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku.
La squadra di Conte vuole avvicinarsi sempre di più al classe 2003.
Per questo il club è a lavoro per arrivare poi, nelle prossime ore, a una chiusura nella trattativa.