Napoli a lavoro per avvicinarsi sempre più a Hojlund

Gianluca Di Marzio 25 Agosto 2025
Rasmus Hojlund, Manchester United (Imago)
Giornata importante per il Napoli, che vuole avvicinarsi a chiudere per Hojlund, attaccante del Manchester United

Quella di lunedì 25 agosto sarà una giornata importante nella trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund.

L’attaccante ex Atalanta è considerato l’obiettivo numero uno degli azzurri per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku.

La squadra di Conte vuole avvicinarsi sempre di più al classe 2003.

Per questo il club è a lavoro per arrivare poi, nelle prossime ore, a una chiusura nella trattativa.

 