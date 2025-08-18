Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, iniziate le visite mediche di Gutiérrez | FOTO e VIDEO

Redazione 18 Agosto 2025
Miguel Gutierrez alle visite mediche con il Napoli
Miguel Gutierrez alle visite mediche con il Napoli

Il Napoli è pronto ad accogliere Miguel Gutiérrez: prima le visite mediche poi la firma sul contratto per lo spagnolo

Antonio Conte e il suo Napoli avranno un nuovo volto su cui puntare: si tratta di Miguel Gutiérrez, difensore spagnolo in arrivo dal Girona.

Dopo lo scambio dei documenti avvenuto la scorsa settimana tra i due club, il giocatore nella giornata di lunedi 18 agosto sta svolgendo gli ultimi passi prima di diventare un nuovo calciatore azzurro.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Prima le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma sul contratto che lo legherà alla squadra Campione d’Italia.

L’operazione per il classe 2001 si è chiusa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.