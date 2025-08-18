Napoli, iniziate le visite mediche di Gutiérrez | FOTO e VIDEO
Il Napoli è pronto ad accogliere Miguel Gutiérrez: prima le visite mediche poi la firma sul contratto per lo spagnolo
Antonio Conte e il suo Napoli avranno un nuovo volto su cui puntare: si tratta di Miguel Gutiérrez, difensore spagnolo in arrivo dal Girona.
Dopo lo scambio dei documenti avvenuto la scorsa settimana tra i due club, il giocatore nella giornata di lunedi 18 agosto sta svolgendo gli ultimi passi prima di diventare un nuovo calciatore azzurro.
Prima le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma sul contratto che lo legherà alla squadra Campione d’Italia.
L’operazione per il classe 2001 si è chiusa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.