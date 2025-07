Il Napoli continua a muoversi sul mercato: arrivano conferme sul nome di Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona

Il Napoli è tornato a seguire da vicino Miguel Gutierrez, terzino sinistro di proprietà del Girona.

Lo spagnolo, che è attualmente infortunato e quindi non pronto fin da subito, è un profilo che gli azzurri seguono dallo scorso ottobre.

Il club di De Laurentiis vuole presentare un’offerta da 20 milioni di euro al club che l’anno scorso ha anche partecipato alla Champions League.

Inoltre, ci sono già stati contatti con Gutierrez stesso, per un ingaggio da 2,5 milioni di euro l’anno.

Napoli su Gutierrez. E occhio a Raspadori

L’esigenza del Napoli di seguire un terzino arriva dall’idea di poter spostare Spinazzola in avanti, come esterno più offensivo in grado di dare anche maggiore equilibrio allo schieramento di Antonio Conte. Altri obiettivi del club sono poi un terzino destro, con il nome di Juanlu che resta il favorito e un centrocampista, con Miretti in lista.

Da capire poi anche la situazione legata a Giacomo Raspadori, che ha qualche offerta dalla Spagna. Una squadra è l’Atletico Madrid, con il club che ha sempre apprezzato il giocatore ma che non ha ancora presentato un’offerta.