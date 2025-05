La rivelazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Kevin De Bruyne ma anche sul futuro di Antonio Conte

Dopo la vittoria del quarto scudetto della propria storia, il Napoli è sceso per le vie del lungomare della città per festeggiare il proprio risultato.

Per l’occasione, Aurelio De Laurentiis ha rivelato ai microfoni del “TG2” una rivelazione sul mercato e sulla situazione legata a Kevin De Bruyne, centrocampista belga ex Manchester City.

“So che ha giá comprato una bellissima villa, questa mattina ho sentito lui, moglie e figlio in videochiamata. È ufficiale? No, non possiamo ancora dirlo finché non abbiamo qualcosa nero su bianco. Siamo seri“, ha affermato il presidente azzurro.

Dichiarazioni che non sono mancate nemmeno per l’allenatore del Napoli, Antonio Conte.

Napoli, le parole di De Laurentiis su De Bruyne e Conte

Dopo la rivelazione su De Bruyne, il presidente azzurro ha poi detto su Conte: “Gli allenatori hanno un contratto se vogliono rimanere siamo felicissimi“.

