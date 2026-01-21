Napoli, si continua a lavorare per arrivare a Daniel Maldini

Il Napoli sta continuando a lavorare sulla pista che porta a Daniel Maldini, giocatore dell’Atalanta: la situazione

Con Lucca e Lang sempre in uscita e i tanti infortuni arrivati questa stagione, il Napoli sta continuando a lavorare anche sul mercato in entrata.

Una pista che continua a essere viva è quella che porta a Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta che in questa stagione ha collezionato 11 presenze in neroazzurro.

L’italiano è tra gli obiettivi degli azzurri (con la Juventus che si è un po’ distaccata da questa corsa) e non rappresenta un’alternativa a Giovane del Verona, altro profilo seguito dal club.

Anche perché il calciatore brasiliano classe 2003 potrebbe essere schierato come centravanti da Antonio Conte ed essere utilizzato in quel ruolo assieme a Hojlund e a Lukaku, ormai sempre più vicino al rientro.