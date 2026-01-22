Il Napoli ci proverà per Cambiaghi: i dettagli

Nicolò Cambiaghi (IMAGO)

Il Napoli ci proverà per Nicolò Cambiaghi del Bologna: i dettagli

Il Napoli prosegue il proprio lavoro sul mercato. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Verona per Giovane, la squadra di Conte ci proverà per Nicolò Cambiaghi per rinforzare la corsia di sinistra.

Come raccontato, la società azzurra ha diversi profili in lista, ma ci proverà comunque per l’attaccante del Bologna.

La squadra di Italiano, però, non fa sconti per il classe 2000. Al momento, dunque, sembra difficile ipotizzare un’operazione simile a quella con il Verona per Giovane.

Cambiaghi in stagione ha collezionato 26 presenze per un totale di 1525 minuti giocati, nei quali ha segnato 3 gol e fornito 5 assist.