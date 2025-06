Napoli, distanza con il Bologna per Ndoye e Beukema: le cifre richieste

Il punto sul mercato del Napoli: c’è distanza con il Bologna per Ndoye e Beukema.

Proseguono le trattative in casa Napoli. Oggi, 23 giugno, il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato la dirigenza del Bologna per Dan Ndoye e Sam Beukema. Tra gli azzurri e i rossoblù c’è distanza. Gli emiliani chiedono 45 milioni per l’esterno e 35 per il difensore.

Il Napoli spera in uno sconto ed è pronto a inserire Alessandro Zanoli nell’accordo come contropartita.