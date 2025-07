Napoli, Beukema in attesa del via libera per partire

Tra poche ore inizierà ufficialmente la nuova avventura per il difensore olandese

Il Napoli attende Beukema. Il calciatore olandese è in attesa del via libera per partire.

Per domani, mercoledì 16 luglio, sarebbero state fissate le visite mediche a Roma.

In queste ore si stanno ancora definendo i dettagli finali sulle commissioni e alle modalità di pagamento.

Insomma, questione di dettagli e poi la nuova avventura di Beukema – in maglia Napoli – potrà iniziare.