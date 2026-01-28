Lecce, accordo trovato con il Nantes per la cessione di Kaba

Il Lecce ha trovato l’accordo con il Nantes per la cessione di Mohamed Kaba: intesa tra club per un prestito oneroso con diritto di riscatto

Mohamed Kaba è sempre più vicino a lasciare il Lecce.

Il club giallorosso, infatti, ha trovato l’accordo con il Nantes per la cessione del centrocampista: le parti hanno raggiunto l’intesa per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Come raccontato nei giorni scorsi, il club francese aveva già mostrato forte interesse per il classe 2001 del Lecce, e i contatti sono proseguiti fino a trovare l’accordo.

Fin qui Kaba ha giocato 17 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando una rete.